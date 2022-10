Parque da Redenção é um patrimônio de Porto Alegre

O Parque Farroupilha, sempre Redenção para os porto-alegrenses, é o mais visitado da cidade. Pois agora a prefeitura ofertará o local para ser gerido pela iniciativa privada, mas sem cercamento, conforme assegurou o prefeito Sebastião Melo após muitos criticarem a decisão, até com abaixo-assinado.

O local foi doado à cidade em 24 de outubro de 1807 pelo governador Paulo José da Silva Gama. Uma cláusula estabelecia que a área não poderia ser alienada sem expressa autorização de Sua Alteza Real, Dom João VI. Essa cláusula foi que salvou o atual Parque Farroupilha, impedido por Dom Pedro I de ser loteado e vendido em 1826, por estar destinado a exercícios militares.

Em 1807, quando a área se localizava próxima ao portão de entrada da cidade, abrigava os carreteiros que comercializavam o gado da região. Era chamada de Campos da Várzea do Portão e, depois, Campo do Bom Fim, face à proximidade da Igreja do Nosso Senhor do Bom Fim, de 1867. Em 7 de setembro de 1884, a Câmara propôs a denominação de Campos da Redenção em homenagem à libertação dos escravos, com a 'redenção', pela Princesa Isabel, a Redentora, deles um ano antes da libertação dos sexagenários e quatro antes da abolição da escravidão geral no Brasil. Esse nome permanece na memória dos porto-alegrenses até hoje.

Em 1914, o Plano de Melhoramento e Embelezamento da Capital, elaborado na administração do intendente José Montaury, propôs a divisão do parque em nove quarteirões, sendo que o quarteirão demarcado por ocasião da Exposição de 1901 já se encontrava ocupado pelo Instituto de Eletrotécnica, o Colégio Júlio de Castilhos, a Faculdade de Direito e Escola de Engenharia e o fronteiro pela Faculdade de Medicina.

Na década de 1930, com o prefeito Alberto Bins, foi elaborado o anteprojeto de ajardinamento do local. No dia 19 de setembro de 1935, o Campo da Redenção recebeu a denominação de Parque Farroupilha, via Decreto Municipal.

A Exposição permaneceu no pavilhão do Pará, sede da então Divisão de Parques e Jardins, até ser destruído pelo fogo em 1970.

Em 1978 foi criado o Brique da Redenção e, em 1997, o Parque se tornou Patrimônio Histórico e Cultural de Porto Alegre. Dos 69 hectares originais permanecem menos de 40. A Redenção é indissociável das histórias de cada um. Quem não percorreu suas trilhas, namorou em seus recantos e passeou nos pedalinhos ou antigas bicicletas? Ao completar 60 anos, em 1995, foi eleito o local mais querido dos cidadãos, prova de que conquistou o coração de todos os porto-alegrenses.