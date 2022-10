Eleições, notícias falsas e a Justiça Eleitoral

A chegada das redes sociais e a facilidade na divulgação de notícias falsas, as agora populares fake news, têm dado trabalho à Justiça Eleitoral quando o Brasil e muitos estados se preparam para eleger presidente e governadores, inclusive no Rio Grande do Sul. Neste 2022, estamos com o mais acirrado processo eleitoral da nossa jovem história republicana.

As fake news fazem a difusão indevida e em massa de inverdades, com o fim de realizar propaganda negativa contra adversário ou positiva em benefício de candidaturas, durante as campanhas eleitorais, que decorre, pelo menos no âmbito digital, do impacto das novas tecnologias e, em especial, da autorização da propaganda eleitoral impulsionada nas redes sociais, o que traz prejuízos para a nossa democracia.

Embora esse tema esteja em evidência neste ano, não se trata de algo atual, estando em nosso meio há pelo menos um século, sendo que a diferença entre o modelo do passado e o da atualidade é tão somente a utilização das novas tecnologias, bastando buscar na história para encontrarmos inúmeros casos, o que incluía personagens como D. João VI e membros da família real.

Por exemplo, nas eleições de 1945, getulistas espalharam que o então candidato de oposição, Eduardo Gomes, seria contra os trabalhadores, os negros, os pobres e as mulheres que trabalhavam fora de casa, o que foi o suficiente para desconstruir a sua campanha e eleger o general Eurico Gaspar Dutra. Isso demonstra o impacto das notícias falsas no processo eleitoral e a importância da preocupação da Justiça Eleitoral com as eleições deste ano.

A disseminação de notícias falsas, seja em benefício de uma campanha ou em prejuízo de adversário, é prática ilícita e caracteriza abuso do poder econômico ou uso indevido dos meios de comunicação. Isso enseja punições constantes do artigo 22, da Lei das inelegibilidades (Lei Complementar nº 64/900). Fica seu autor passível de cassação do diploma ou mandato e suspensão dos direitos políticos.

Tamanha é gravidade dos fatos e a investida da Justiça Eleitoral no combate frontal a tais condutas indevidas, que o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou que quem praticar a disseminação de fake news durante o processo eleitoral será cassado e preso, por ofensa à lisura e moralidade das eleições e à própria democracia.

É bom que os atores do jogo político continuem atentos, pois o recado da Justiça Eleitoral é claro e por demais contundente acerca da defesa intransigente do processo eleitoral contra todo tipo de abuso.