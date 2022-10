Candidatos a presidente e seus planos de governo

Os candidatos à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), afinal, detalharam seus planos de como pretendem governar o País. A entrega do documento é uma exigência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As principais propostas apresentadas pelos candidatos em seus planos de governo focam e devem otimizar as áreas de economia, meio ambiente, combate à pobreza, segurança pública e saúde.

Lula apresentou seu plano de governo como um programa de reconstrução e transformação do Brasil, com um regime fiscal baseado na credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade para atrair investimentos. As propostas também focam no combate à fome e à pobreza, com a volta de políticas públicas já conhecidas em governos petistas, como o Bolsa Família.

Na economia, o ex-presidente defende a revogação da Lei do Teto de Gastos e a discussão sobre a legislação trabalhista. Na reforma tributária, algo aguardado há anos, a promessa é de simplificação de tributos e modelo progressivo - reduzindo a tributação do consumo e aumentando os impostos pagos pelos mais ricos.

Já Bolsonaro, atual presidente e candidato à reeleição, coloca a liberdade como cerne de seu plano de governo. O documento protocolado na TSE afirma ser ela tão importante quanto a própria vida. Ele defende a liberdade econômica, a religiosa, de expressão, a defesa de direitos e a liberdade para uso responsável dos recursos naturais. O plano de governo cita ainda o aprimoramento de políticas de combate à criminalidade, ampliação do Auxílio Brasil e reformas estruturantes.

Na economia, o documento cita a liberdade econômica para promover o bem-estar social. Seria preciso reduzir a quantidade de atribuições do Estado e facilitar o trabalho do empreendedor, para gerar emprego e renda. O texto defende a privatização de estatais, uma reforma tributária com simplificação de impostos e correção de 31% na tabela do Imposto de Renda. A ideia seria aumentar a faixa de isenção para cinco salários-mínimos. Ainda a realização de uma reforma administrativa, com foco na valorização do servidor.

Enfim, e a rigor, as promessas dos dois candidatos mantêm quase a mesma visão, seja na economia, na assistência social, no meio ambiente, na segurança, no auxílio financeiro aos mais necessitados e na saúde. Cumprir estas promessas, seja quem for o eleito no dia 30 de outubro, é tudo o que os brasileiros querem. A responsabilidade de quem será o presidente em 2023 será dos eleitores.