Banco Mundial eleva crescimento do PIB do Brasil

O Banco Mundial (BM) elevou de 1,5% para 2,5% a estimativa de alta do Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos num país — do Brasil para 2022. Os dados preveem ainda crescimentos de 0,8% e 1,8% da economia nacional em 2023 e 2024, respectivamente.

A nova estimativa está em linha com as revisões recentes apresentadas pelo Ministério da Economia e pelo Banco Central do Brasil. Tanto o governo quanto a autoridade monetária passaram a prever alta de 2,7% das riquezas nacionais no acumulado deste ano, em relação ao resultado de 2021. O relatório do Banco Mundial analisa também que as taxas de crescimento previstas para a região da América Latina e do Caribe vêm aumentando consistentemente desde janeiro, em contraste com as quedas no resto do mundo. Ora, se há uma notícia para ser festejada em meio a tantos problemas, essa é uma das melhores. Ainda segundo o Banco Mundial, a América Latina e o Caribe estão fechando a lacuna num momento em que as estimativas globais tendem a cair em decorrência da guerra na Ucrânia. O conflito, que recrudesceu dramaticamente nesta semana, indica prejuízos causados pela inflação em todos os países da região.

Em consonância com uma certa recuperação econômica no Brasil, o mercado financeiro também projetou uma inflação menor no país. O Banco Mundial afirma ainda que o aumento dos preços das commodities – as matérias-primas com cotação internacional - beneficiou a economia dos grandes exportadores regionais, como Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador e Peru. No entanto, a instituição estima que os preços das commodities devem cair 10% no ano que vem. Esse fator mais o conflito na Ucrânia, estão deprimindo as economias do Grupo dos 7 (G-7) os quais, combinados com a contínua recessão na China devido aos lockdowns da Covid-19, devem reduzir as exportações, completou o relatório do Banco Mundial. A instituição também observa o aumento da incerteza política em alguns países. "Tudo isso sugere uma redução nas taxas de crescimento em 2023 para 1,6% dos 3% estimados para 2022", destaca o Banco Mundial.

O Banco Mundial alerta que as taxas de crescimento estimadas são baixas e insuficientes para realmente reduzir a pobreza ou influir na prosperidade dos países que integram a região da América Latina e do Caribe. A autoridade lamenta o desempenho similar ao apurado na década anterior à pandemia. A entidade diz que as taxas sugerem talvez perto de uma armadilha contra o crescimento ou, pelo menos, a continuidade de um desempenho medíocre. Isso, por sua vez, indica a necessidade de enfrentar desafios de longa data em matéria de infraestrutura, educação e inovação tecnológica e gerencial, avalia a instituição.