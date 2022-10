Banco Central e as perspectivas econômicas em 2022

O ano de 2022 está sendo pendular em relação às expectativas econômico-financeiras para o Brasil. Para dar um cunho de oficialidade aos números que o Brasil apresenta às vésperas da eleição para presidente da República e de alguns governadores, incluindo o Rio Grande do Sul, o Banco Central do Brasil (BCB) divulgou os dados mais recentes sobre a economia e as finanças do País. As transações correntes do balanço de pagamentos registraram déficit de US$4,1 bilhões em julho de 2022, ante déficit de US$1,2 bilhão em julho de 2021. Na comparação interanual, houve redução de US$ 2,1 bilhões no saldo da balança comercial de bens e aumentos de US$ 790 milhões e de US$ 179 milhões nos déficits em serviços e em renda primária, respectivamente.

Ainda de acordo com o Banco Central do Brasil, o déficit em transações correntes nos doze meses até julho de 2022 somou US$ 36,6 bilhões, ou 2,08% do Produto Interno Bruto (PIB), ante US$ 33,6 bilhões ou 1,92% do PIB no mês anterior, e US$ 20,9 bilhões (1,37% do PIB) em julho de 2021. Destaque positivo ficou com a balança comercial de bens, que registrou superávit de US$ 4,2 bilhões em julho de 2022, ante saldo positivo de US$ 6,3 bilhões em julho de 2021.

As exportações de bens totalizaram US$ 30,2 bilhões, enquanto as importações somaram US$ 26,1 bilhões, incrementos de 17,4% e de 33,8% em comparação a julho de 2021, respectivamente, destacando a elevação das negociações. O déficit na conta de serviços somou US$ 2,1 bilhões em julho de 2022, aumento de 59,2% em relação a julho de 2021. A conta de viagens internacionais registrou despesas líquidas de US$ 661 milhões no mês, ante US$ 229 milhões em julho de 2021. Na mesma base comparativa, e seguindo a tendência dos meses recentes, os fluxos brutos de receitas de viagens expandiram 74,4%, totalizando US$389 milhões, enquanto as despesas brutas de viagens cresceram 132,1%, somando US$ 1 bilhão, ressalta o Banco Central do Brasil.

Os dados apontam para um pequeno, mas positivo, reajuste econômico-financeiro do Brasil, porém não conseguindo, ainda, fazer frente às grandes necessidades que temos em termos de emprego, renda e investimentos em infraestrutura. Por isso, tanto o futuro presidente da República quanto o governador gaúcho terão que tocar, de pleno, um plano consistente para alavancar as economias brasileira e gaúcha, não sendo ambas excludentes. Pelo contrário, se o Produto Interno Bruto (PIB) aumentar, a economia gaúcha por certo acompanhará, já que a agropecuária tem ajudado demais no plano estadual, promovendo recordes de safras e exportações.