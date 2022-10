O orçamento da União e o ensino superior no Brasil

Novo contingenciamento no orçamento repassado ao ensino superior no Brasil renovou críticas ao governo federal. Entretanto, o Ministério da Educação reviu a decisão. E, desde meados do ano, que o Ministério da Economia toma esta iniciativa para cobrir gastos com auxílios sociais em decorrência da pandemia que atingiu as camadas mais vulneráveis da população.

Em julho deste ano houve um bloqueio adicional de R$ 6,739 bilhões do orçamento de 2022 para cumprir o teto de gastos, a regra que impede que as despesas cresçam em ritmo superior à inflação. Segundo o governo, no total, juntando os três cortes feitos em 2022, R$ 12,74 bilhões estão bloqueados do orçamento. Na prática, esse valor fica suspenso das verbas destinadas aos ministérios, que já se queixam de falta de recursos nas operações do dia a dia.

O governo vem utilizando os recursos que foram bloqueados para atender as necessidades de urgência dos órgãos. O termo técnico é contingenciamento, quando são feitos nas chamadas despesas discricionárias, ou seja, não obrigatórias. Elas não passam de 5% do orçamento e incluem, por exemplo, o pagamento de contas de energia, telecomunicações e água de edifícios públicos, sujeitas a corte em caso de inadimplência, além de serviços terceirizados de limpeza e segurança, manutenção de universidades, conservação de rodovias federais e ações da Defesa Civil para prevenção de desastres. Ora, isso é mesmo um problema para os órgãos atingidos no setor educacional, como universidades federais, além de outros importantes setores, como citado.

Os que criticam dizem que o novo bloqueio deveria atingir o chamado orçamento secreto e outras emendas parlamentares. Porém, ao lado das críticas mais do que compreensíveis, deveria haver uma análise dos motivos dos cortes.

Desde o ano passado que a União vem prestando auxílio financeiro - sem previsão orçamentária pela magnitude da situação para o combate da Covid-19 e visando, igualmente, diminuir os bolsões de miséria que são detectados seguidamente no País, com pessoas passando até fome, uma tragédia humanitária que tem sim que se ser pelo menos diminuída o quanto possível, ainda pelas consequências da paralisação da economia, das internações hospitalares e dos recursos destinados aos estados alguns municípios para o combate à pandemia, que já ceifou cerca de 680 mil vidas de brasileiros desde 2019.