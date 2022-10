Economia brasileira em 2022 está melhor do que o esperado

O avanço de 1,2% registrado no segundo trimestre de 2022 ante o primeiro trimestre de 2022 fez o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil ficar 3% acima do patamar do quarto trimestre de 2019, no período pré-pandemia de Covid-19, segundo os dados das Contas Nacionais apuradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O PIB brasileiro alcançou o segundo maior patamar da série histórica, atrás apenas do pico alcançado no primeiro trimestre de 2014. Após quatro trimestres seguidos de avanços, o PIB está apenas 0,3% abaixo do ponto mais alto da série histórica.

O crescimento no segundo trimestre foi impactado pela alta de 1,3% nos serviços, disse o IBGE. O setor representa cerca de 70% do PIB.

Em outras atividades estão os serviços presenciais, que estavam represados durante a pandemia, como os restaurantes e hotéis, por exemplo, segundo técnicos do IBGE. Destaque também para o setor industrial, com crescimento de 2,2% no período, o segundo resultado positivo consecutivo, após queda de 0,9% no quarto trimestre do ano passado.

O IBGE destaca que essa foi a taxa positiva mais alta para a indústria desde o terceiro trimestre de 2020, com 14,7%, quando o setor começava a se recuperar dos efeitos da pandemia e tinha uma base de comparação depreciada.

Importante salientar que houve crescimento em todos os subsetores da indústria. O consumo das famílias teve alta de 2,6%, maior alta desde o quarto trimestre de 2020, de 3,1%. Essa alta está relacionada à volta do crescimento dos serviços prestados às famílias, em decorrência dos serviços presenciais que estão com a demanda represada na pandemia. Um reflexo disso é o aumento no preço das passagens aéreas, uma consequência do crescimento da demanda.

Porém, analistas econômicos alertam que, independentemente de quem for eleito, encontrará uma situação fiscal extremamente preocupante em 2023.

Na questão do aumento do auxílio emergencial, que não está no orçamento - mas os dois candidatos para o segundo turno no dia 30 dizem que vão manter os R$ 600. Ora, a medida terá um custo significativo, da ordem de R$ 60 bilhões.

Somando-se isso com a hipótese de um reajuste de 18% do funcionalismo e a manutenção de isenções fiscais, como o PIS/Cofins, a soma chegará a R$ 160 bilhões.

Enfim, seja quem for eleito presidente da República, terá que cuidar muito do orçamento no ano que vem ou enfrentará problemas financeiros muito fortes e que poderão abalar o início do mandato.