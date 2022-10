A importância das propostas em uma campanha eleitoral

Tivemos eleições que agradaram até em outros países, pois foram calmas, ordenadas e bem organizadas pelos tribunais eleitorais brasileiros.

As pesquisas não captaram o que estava ocorrendo, além da polarização, que era um quase empate técnico entre os dois candidatos que lideraram a preferência popular desde o início das campanhas.

No segundo turno, a diferença entre o ex-presidente Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) é suficientemente pequena para que ambos tenham chances de vitória, segundo os observadores da cena política nacional.

O Brasil ganhou mais algumas semanas para analisar melhor os dois candidatos remanescentes. No entanto, a busca pelos eleitores necessários para a vitória exigirá que muitas arestas sejam aparadas.

O que os eleitores estão aguardando até o dia 30 de outubro é que sejam colocados e debatidos com profundidade os projetos de Lula e de Bolsonaro para o Brasil. Não dizemos, com isso, que o passado deva desaparecer das campanhas, mas o país tem uma série de desafios futuros que exigem respostas.

O fato é que até agora os dois se criticam mutuamente, mas sem apresentar em detalhes o plano de governo. A tendência tem sido, até o momento, no empenho de ambos em estimular a rejeição ao adversário. Ainda que isso faça parte de uma campanha eleitoral, porém não pode, em absoluto, ficar apenas e tão somente nas críticas ao oponente.

Os candidatos devem não só protocolar seus planos de governo na Justiça Eleitoral como divulgá-los à opinião pública nacional. Não se pode pretender que os brasileiros passem um cheque em branco aos candidatos, ao não saber como vão gerir a nação a partir de 2023.

Hoje temos um cenário de fragilidade na economia global, com potenciais consequências negativas para o Brasil.

Por isso, ambos têm que mostrar como serão capazes de restaurar a saúde fiscal do País, que teve gastos extraordinários, alguns ainda em decorrência da Covid, que fizeram estourar o teto dos gastos, com alívio no curto prazo, mas que terão consequências.

Enfim, o debate tem que evoluir para propostas concretas para o País a partir do ano que vem.

A vitória no segundo turno passa não apenas pela necessidade de expor projetos para o País, mas também pela conquista do eleitorado que não lhes deu apoio no primeiro turno. Foram 48 milhões de brasileiros, somando os que votaram em outros candidatos, em branco, nulo ou nem compareceram às urnas.