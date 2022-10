Indústria tem propostas para o governo federal

O Brasil vem perdendo participação nas exportações mundiais da indústria de transformação. A perda de competitividade da indústria brasileira reflete-se nas exportações: em 2010, o Brasil tinha 1,05% de participação nas exportações mundiais da indústria de transformação, e a Confederação Nacional da Indústria (CNI) estima que esta presença tenha caído para 0,78% em 2020, o que representa o pior desempenho já apurado desde o início da série, em 1990.

Além disso, perderam espaço na pauta exportadora do Brasil produtos de média e alta intensidade tecnológica - desde 2010, a participação dessas categorias em relação ao total exportado caiu 8,9 pontos percentuais, chegando a 14,2% em 2021, a menor na última década. Os estudos foram entregues aos candidatos à presidência da República em um pacote de propostas da indústria.

Em 1997, a indústria de transformação representava 81% do valor das vendas externas, parcela que caiu para 51%, em 2021. O desempenho da indústria preocupa porque é o setor de maior difusão tecnológica, impacto em cadeias produtivas, arrecadação e produção de riqueza para o País.

Cada R$ 1 produzido na indústria gera R$ 2,43 na economia. Além disso, a indústria responde por 68% do investimento empresarial em pesquisa e desenvolvimento. Líderes do setor alertam que a integração do Brasil ao mundo é fundamental para garantir a retomada do crescimento econômico, estimular o desenvolvimento tecnológico e a produtividade da indústria nacional no pós-pandemia.

Entre as medidas, a CNI defende a eliminação de medidas restritivas e barreiras nos fluxos de comércio do bloco; o aprofundamento do acordo de serviços, alinhando as regras no bloco aos compromissos assumidos no Acordo Mercosul-União Europeia (UE); a internalização do Protocolo de Contratações Públicas do Mercosul e do Acordo de Facilitação de Comércio do Mercosul, que tramitam no Congresso Nacional.

A CNI defende a conclusão das negociações de um acordo de livre comércio entre Brasil e México e o lançamento de negociações de livre comércio com países da América Central e Caribe. Também importante seria, nas negociações comerciais extrarregionais, a retomada das rodadas negociadoras do acordo comercial entre Mercosul e Canadá, o lançamento das negociações para um acordo de livre-comércio entre o Mercosul e o Reino Unido, e o início de diálogo exploratório com países do norte da África.

O documento foi apresentado aos presidenciáveis, agora, apenas dois no 2º turno, Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).