Eleições para enaltecer a democracia no Brasil

Contrariando previsões pessimistas, o Brasil realizou, neste domingo, eleições gerais em primeiro turno com harmonia e tranquilidade. Sem tumultos, com milhões comparecendo, no Brasil e exterior, para colocar nas urnas eletrônicas suas preferências.

A polarização ocorrida levou a disputa ao segundo turno, tanto para presidente da República quanto para governador aqui no Rio Grande do Sul. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderou o primeiro turno, mas por margem de votos bem menor sobre Jair Bolsonaro (PL) do que o anunciado nas pesquisas.

Missões de observadores estrangeiros, principalmente a enviada pela Organização dos Estados Americanos (OEA), acabaram antecipando, já no domingo, que presenciaram total normalidade nas eleições e que nada tinham a criticar.

Para nossa autoestima e para a imagem do Brasil no exterior, algo desgastada nos últimos tempos, foi muito bom o que aconteceu, coroando o Estado Democrático de Direito e enaltecendo a democracia no País.

Os problemas de filas nos locais de votação foram algo previsível e quem se apresentou não deixou de apertar os botões das novas urnas confirmando os candidatos da sua preferência.

Aqui no Rio Grande do Sul ocorreu o mesmo, com organização, tranquilidade e com todos tendo tomado decisão na escolha de deputado federal, estadual, senador, governador e presidente.

No Estado, Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite (PSDB) farão a disputa do segundo turno ao Piratini, mas, de novo, com números diferentes das pesquisas. Um deles terá a incumbência de trazer soluções para os problemas do Rio Grande do Sul.

No Senado, a preferência pelo vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), a quem caberá levar as demandas gaúchas, da mesma forma que os deputados eleitos, seja na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal.

Nesta quadra da vida em que, felizmente, a pandemia vai ficando para trás mais e mais a cada dia que passa, seus problemas que ainda nos afetam certamente, serão atacados pelos que serão eleitos no Estado e para o Palácio do Planalto.

Por tudo que se viu, o Brasil, avançou na confirmação de que o anseio máximo de todos é viver com liberdade, sem ameaças, e em um sistema democrático. Que esta eleição sirva de exemplo de correção, participação popular ordeira e do trabalho feito pela Justiça Eleitoral nos seus dois níveis, com ótimos resultados.