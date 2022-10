A boa safra de trigo e o avanço das culturas de inverno

Confirmando a vocação da agropecuária do Brasil e que vem sustentando a economia a fim de evitar problemas ainda maiores dos que já enfrentamos, a previsão da safra gaúcha de trigo é de 4,7 milhões de toneladas. A produtividade média tem expectativa de 3,3 mil quilos, brotando nos 1,4 milhão de hectares que foram plantados no inverno aqui no Estado. Será o equivalente a 56% do total de trigo previsto para ser colhido em todo o Brasil.

Evidentemente que as condições climáticas são importantes na confirmação final da safra, porém, tudo indica que ela será mesmo recorde. Quando recém estamos saindo da pandemia que tanto prejudicou a nossa economia quanto em outros estados brasileiros, é uma notícia que deixa boas perspectivas para o resto do ano e, também, para 2023.

Igualmente, haverá muita exportação do cereal, após um trabalho conjunto da Fecoagro e da Embrapa há alguns anos. Sabe-se que o consumo no Rio Grande do Sul beira a 1,5 milhão de toneladas por ano. Desta maneira, sobrariam cerca de 3 milhões de toneladas para vendas externas, ajudando na balança comercial do País, que tem sido superavitária mês a mês em 2022, apesar de todos os obstáculos causados pela pandemia.

Coincidentemente, a colheita de trigo dos Estados Unidos neste ano foi menor do que o previsto, em razão de solos muito secos nas áreas de cultivo do cereal na região oeste norte-americana. Com isso, foi bastante reduzida a produtividade com um grande abandono de lavouras, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) confirmou no dia 30 de setembro.

Por isso, os valores futuros de trigo na Bolsa de Chicago subiram 3%, para seu maior nível desde 11 de julho, com os traders ajustando as posições para refletir a visão de produção reduzida, confirmando o pessimismo que antevia grandes problemas na safra de trigo, mas não de maneira tão ruim, segundo analistas do agronegócio norte-americano. Apesar de tudo, os estoques de trigo permaneceram ligeiramente mais altos do que há um ano, ainda segundo o USDA, mas seguem apertados em um momento em que as interrupções nas exportações decorrentes da invasão da Ucrânia pela Rússia deixaram os compradores ávidos pela aquisição de grãos.

Seja como for, o agronegócio gaúcho não parou durante a pandemia de Covid e agora os reflexos positivos estão surgindo, trazendo uma sensação muito positiva não só para as safras de 2022, como também antecipando as que serão colhidas no próximo ano, o que é muito bom.