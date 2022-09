Eleições para decidir o futuro do Brasil e do Estado

No Estado Democrático de Direito em que vive o Brasil, votar de maneira consciente é um forte instrumento político e social. No domingo, mais de 156 milhões de brasileiros votarão para diversos cargos executivos e legislativos, incluindo a escolha de quem ocupará o Palácio do Planalto pelos próximos quatro anos.

Todos nós, eleitores, teremos um momento de pleno exercício da democracia, com um forte papel no destino do País, cujo instrumento é o voto. Logo, o eleitor ou eleitora que exercer o seu direito ao voto - a partir de uma decisão madura, refletida e consciente - possibilitará o alcance de uma maior legitimidade no processo eleitoral.

No Brasil, sabemos que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, segundo o artigo 1º, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988. Teremos a oportunidade de mostrar nossas preferências em um pleito democrático, sem ameaças, confusões e abandonando os enfrentamentos verbais e alguns até violentos entre partidários desse ou daquele candidato.

No atual contexto político e social em que vivemos, o dia destinado à realização das eleições representa um dos raros momentos em que todos se igualam. Não há diferença de raça, sexo, condição financeira, classe ou grupo social, já que existe igualdade de valor no voto dado por cada cidadão ou cidadã. Diante da liberdade e da igualdade no exercício da soberania popular, é fundamental que o voto seja consciente, pois esse é um fator preponderante para que se alcance um resultado satisfatório no pleito.

Temos opções para todos os cargos eletivos que estarão à disposição para serem ungidos a cumprir as metas que lançaram nas campanhas. Existem postulantes interessados em promover avanços, por isso, devemos buscar conhecer as propostas do candidato e do seu partido.

A Justiça Eleitoral está organizando o pleito deste ano desde muito tempo. Problemas oriundos de desinformação, notícias falsas e ameaças a candidatos foram não só investigados como punidos politicamente alguns dos seus autores.

O ambiente está mais calmo com o fim da campanha eleitoral e, agora, cabe a cada um de nós ajudar na realização efetiva de um pleito organizado, tranquilo e que a vontade soberana da população seja acatada por todos, vencedores e, mais ainda, vencidos.

Vamos às urnas escolher nossos dirigentes com a premissa de que os eleitos terão empenho em corresponder à confiança neles depositada.