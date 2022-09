Votar em branco, abster-se ou anular não resolve

Pulou para mais de 32% o índice dos que não foram votar, anularam o voto ou apertaram a tecla do voto em branco na escolha para governador no Rio Grande do Sul no segundo turno do pleito de 2018.

São dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e que motivam pensarmos no que está por trás do desinteresse em um momento tão importante de nossas vidas como pessoas aptas para decidir quem comandará o nosso Estado e legislará na Assembleia, na Câmara Federal ou Senado.

É um fenômeno que vem aumentando, como mostrou levantamento das eleições de 2010, 2014 e 2018 realizado pelo Jornal do Comércio e publicado ontem, revelando os números de primeiros e segundos turnos das últimas três eleições gerais realizadas na década passada.

Embora seja uma frase antiga, cabe sempre lembrar que o voto é o principal instrumento da população em uma democracia.

É preocupante a quantidade de eleitores que opta por não votar em nenhum candidato, salvo motivos de força maior para não votar, mas em muitos casos estão desiludidos com a política.

O parágrafo 2º do artigo 77 da Constituição Federal prevê expressamente que não são computados os votos brancos e os nulos. Essa regra se estende a governadores e prefeitos. A legislação eleitoral prevê que são considerados apenas os votos válidos.

Para evitar anular o voto sem querer, é preciso o eleitor conferir se a foto do candidato apareceu após digitar o número e apertar a tecla confirmar.

Mesmo votando nulo ou em branco, o eleitor cumpriu sua obrigação de comparecer à votação, pois o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e não é analfabeto.

O voto também não é invalidado se o eleitor votar em um só cargo e optar por nulo ou branco nos demais.

Porém, o melhor é que seja exercido o direito da escolha de todos, para que a vontade da maioria se manifeste nas urnas de todo o País.

Afinal, quem for eleito poderá decidir sobre problemas e apontar soluções e, em alguns casos, nos atingindo, familiares ou milhares de pessoas em suas profissões.

São decisões importantes que serão tomadas por nossos representantes, tanto nos Executivos quanto no âmbito dos Legislativos, notadamente Assembleias Legislativas, Câmara dos Deputados e Senado Federal.