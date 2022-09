A importância do voto para os legislativos

É característica brasileira que os eleitores se fixem na escolha de um candidato ao Executivo, seja para presidente, governador ou para o comando das cidades, no caso, os prefeitos. No Brasil, são eleitos através do voto diversos representantes políticos da população, como vereadores, deputados estaduais e federais, senadores, governadores, prefeitos e o líder máximo da nação, no caso o presidente da República, como todos nós estaremos escolhendo no próximo domingo. Serão 25.941 candidatos aos cargos citados.

Todo o cidadão, dentro das normas legais, tem direito ao voto. Tal configuração de participação política foi uma vitória no sentido de ampliação dos critérios da democracia representativa no País, já que todos os cidadãos com mais de 16 anos, homens ou mulheres, alfabetizados ou analfabetos, têm direito a escolher o seu representante através do voto.

As votações que existiam durante o Brasil Colônia e o Império brasileiro estavam restritas a homens que detinham certo nível de renda. Com o advento da República, o voto foi estendido aos demais homens, mas não às mulheres. Estas somente puderam participar das eleições no Brasil a partir de 1932, com a reforma do Código Eleitoral.

A existência dos períodos ditatoriais, como entre 1937 e 1945 e de 1964 e 1985, diminuiu muito a abrangência da participação política dos cidadãos na escolha de seus representantes políticos. A restrição histórica à participação de boa parte da população na escolha de seus representantes através do voto fez com que o sufrágio universal estabelecido na Constituição de 1988 ganhasse uma enorme importância.

Por meio do voto, é possível ao eleitor escolher dentre um leque de opções previamente estabelecido uma pessoa que o representará em alguma das instituições políticas por um período determinado.

Mas, de fundamental importância também a escolha dos representantes nas Câmaras Municipais, nas Assembleias Legislativas e, por fim, na Câmara Federal e no Senado, que formam o nosso Congresso e aprovam, ou não, leis para nós todos.

Essa escolha de candidatos, na forma ideal, deve ser feita com consciência política e após uma análise das propostas do candidato e de sua viabilidade de aplicação, além do histórico pessoal e político do nome escolhido. Os vários posicionamentos nos debates e depoimentos já feitos demonstram a importância do voto na prática política brasileira.