Cooperativas investem e impulsionam a economia gaúcha

O cooperativismo está no dia a dia de todos e tem como objetivo principal o desenvolvimento das comunidades em que está inserido, com grande ênfase na geração de renda dos associados. O crescimento no faturamento das cooperativas gaúchas foi de 56,7% nos últimos cinco anos.

O Sistema Ocergs-Sescoop/RS atua junto às cooperativas, aos cooperados, aos empregados das cooperativas e nas comunidades onde estão, visando o desenvolvimento e a cultura do cooperativismo na sociedade gaúcha.

E o que se vê é um crescimento constante, com abertura de novas unidades, contratação de trabalhadores, ampliação do número de associados e alta no faturamento.

O agronegócio segue sendo um dos grandes motores da economia brasileira. No cooperativismo, não é diferente. Nas últimas semanas, por exemplo, o Anuário de Investimentos do Jornal do Comércio registrou 10 grandes investimentos anunciados por cooperativas no Rio Grande do Sul, a maioria do ramo do agronegócio.

Hoje, o Brasil conta com quase 2 mil cooperativas no agronegócio, que representam mais de 992 mil cooperados. O crescimento econômico e social das cooperativas levou à criação da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), que representa o sistema nacional, integrando todos os ramos de atividade do setor e mantém serviços de assistência, orientação geral e outros de interesse do Sistema Cooperativo.

A perspectiva do setor é que, em 2025, o cooperativismo será reconhecido pela sociedade por sua competitividade, integridade e capacidade de promover a felicidade dos cooperados.

O Sistema OCB aponta a simplificação tributária, a desburocratização de serviços públicos e a redução de custos da atividade econômica, como também o combate à inflação, como principais desafios do próximo presidente da República, que governará de 2023 a 2026.

Fazem parte deste processo as políticas de equilíbrio fiscal e da maior transparência e eficiência dos gastos públicos, fundamentais para a retomada da confiança e aumento de investimentos no País. Sem dúvida, questões importantes para o Brasil, que afetam a todos, inclusive as cooperativas.

No Rio Grande do Sul, data-base de junho de 2019 da Ocergs, são 2,9 milhões de associados, 444 cooperativas e 64,6 mil empregos formais. Uma grande força do nosso Estado.