Novos recordes na produção da agropecuária

O rebanho bovino nacional teve aumento de 3,1%, chegando a 224,6 milhões de cabeças em 2021, recorde da série histórica iniciada em 1974. Manteve o crescimento iniciado em 2019 e foi também o maior valor já projetado, superando o recorde anterior, de 218,2 milhões, em 2016. Os números são da Pesquisa da Pecuária Municipal 2021, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os maiores aumentos ocorreram nos estados da Bahia, com 2 milhões de animais, Pará, de 1,5 milhão, e do Tocantins, 1 milhão.

O Mato Grosso destacou-se, com 32,4 milhões de cabeças - equivalentes a 14,4% do total nacional. O segundo maior efetivo foi em Goiás, 10,8%, e o terceiro do Pará, ainda segundo o IBGE.

O Centro-Oeste é a principal região em participação de rebanho bovino, com 75,4 milhões de cabeças, ou 33,6% do rebanho nacional. O Norte continua em expansão e apresentou o maior aumento quantitativo, chegando a 55,7 milhões de animais, 24,8% do total nacional.

Mas o maior aumento percentual foi no Nordeste, de 9,5%, com o quarto maior rebanho regional, que chegou a 13,9% do nacional. Enquanto isso, o Sul, detentor de 10,5%, foi a única região com queda de 1,8%, diminuição de rebanho que vem sendo observada desde 2017.

Mas também cresceu o rebanho de suínos com 3,2% em 2021, 42,5 milhões de animais, recorde da série histórica. Metade desse rebanho está na Região Sul.

O município com o maior rebanho foi, mais uma vez, Toledo, no Paraná, com 869,2 mil cabeças. O valor de produção dos principais produtos de origem animal como leite, ovos de galinha e codorna, mel, casulos de bicho-da-seda e lã chegou a R$ 91,4 bilhões em 2021. O leite concentrou 74,5% desse valor.

Desde 2017, Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, é o município com o maior valor dessa produção, ou seja, R$ 1,4 bilhão.

A produção de ovos de galinha superou a marca de 2020 em 1,7% e alcançou 4,8 bilhões de dúzias, representando mais um recorde na série histórica da pesquisa. O valor de produção foi de R$ 21,9 bilhões.

A produção nacional de leite foi de 35,3 bilhões de litros em 2021, o segundo maior volume já registrado na pesquisa após o recorde de 2020. A liderança permanece com Castro, no Paraná, com 381,7 milhões de litros. O efetivo de vacas ordenhadas foi de 15,9 milhões de cabeças, estável em relação ao ano anterior.

É a agropecuária do Brasil, gerando riquezas e alimentos para o País e para o mundo.