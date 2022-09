O sucesso do Pix e a evolução do sistema financeiro no País

Lançado no governo do presidente Jair Bolsonaro, o Pix é um enorme sucesso e está perto de bater a marca de R$ 1 trilhão em transações realizadas em um único mês. Segundo o Banco Central do Brasil, ele é operado por mais de 770 instituições e passa das 478 milhões de chaves do Pix que foram criadas por 122 milhões de pessoas físicas. O Bank for International Settlements (BIS), com sede na Suíça, uma espécie de banco central dos bancos centrais, elogiou o Pix por ter os menores custos e maior inclusão financeira. Agora o Pix vai ganhar o mundo.

O sucesso do Pix, mas ainda em fase de testes rigorosos pelo próprio BIS, vai criar o Nexus. Trata-se de um modelo de Pix que permitirá transferências de valores para mais de 60 países. Ele abrirá o canal pelo qual as pessoas e entidades usam o dinheiro em compras internacionais sem a necessidade de ter cartão de crédito internacional.

Desta forma, países como Malásia, Cingapura e a própria Zona do Euro já estão testando o sistema através do Banco da Itália, enquanto o Brasil participa apenas como consultor. O sucesso do Pix tem sido tão grande que os Estados Unidos vão criar seu próprio sistema de pagamentos instantâneos, o FedNow.

Com projeção de lançamento para maio de 2023, o FedNow promete acabar com o cheque nos Estados Unidos, como praticamente já fez no Brasil.

Tanto é o sucesso que Lael Brainard, vice-presidente do Fed, autoridade monetária norte-americana, o Banco Central dos EUA, afirmou que a disponibilidade imediata de dinheiro pode ser especialmente importante para famílias que administram suas finanças de salário em salário ou pequenas empresas com restrições de fluxo de caixa.

Na América Latina, a Colômbia foi o primeiro país a demonstrar interesse em criar seu próprio Pix - inclusive como um dos países integrantes do Pix internacional brasileiro. Destaca-se ainda que o Canadá também já iniciou estudos para ter seu próprio Pix.

Em meio às discussões estéreis internas em nosso país sobre em qual governo o Pix foi criado, o fato é que o seu lançamento oficial se deu no atual governo, com o sucesso total no Brasil, o que chamou muito a atenção.

Isso é o que importa, não sendo necessário atribuir a paternidade, a ideia original, sobre esse ou aquele governante. Hoje em dia, repete-se, o cheque está, praticamente, fora de uso, tal a praticidade da transferência em espécie, direta e instantaneamente proporcionada pelo Pix.