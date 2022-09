Uma guerra sem vencedores e com prejuízos a todos

Já se passaram mais de seis meses desde que Vladimir Putin ordenou a invasão da Ucrânia. Nos dias que se seguiram, políticos, comentaristas e analistas russos previam que a "operação militar especial" nome oficial da guerra dado por Putin, seria encerrada em poucos dias, que o povo ucraniano saudaria as tropas russas como libertadoras, e que o governo da Ucrânia entraria em colapso como um castelo de cartas.

Mas nenhuma dessas previsões aconteceu. Após seis meses, o conflito segue. Um lado e o outro anunciam avanços militares, vitórias e recuperação de territórios, no caso da Ucrânia, mas sem que se vislumbre um fim para o conflito. O mundo continua sem entender por qual motivo - salvo a obstinação do líder do Kremlin, Vladimir Putin - o conflito ainda não foi encerrado.

Observadores internacionais dizem que os avanços ucranianos podem abalar a ofensiva da Rússia e o regime de Putin. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alardeou que os seus militares, desde o início de setembro, libertaram quase 6 mil km2 de território ucraniano. Para analistas, esse cenário pode representar uma virada no conflito entre Ucrânia e a Rússia, principalmente com as duras críticas de nacionalistas russos e apoiadores de Vladimir Putin à estratégia militar do Kremlin.

Os ganhos de territórios anunciados pelo presidente Zelensky são os maiores da Ucrânia desde a retirada das forças russas dos arredores de Kiev, no fim de março. Ainda assim, não há sinais de que a guerra esteja perto do fim.

A contraofensiva ucraniana está focada em Kharkiv, onde pretende assumir controle total da província. Os militares já avançaram 50 quilômetros no sentido da fronteira com a Rússia, e o Ministério britânico da Defesa admite uma ordem de retirada das tropas russas.

Em Moscou, Putin deu de ombros, afirmando que a Rússia não perdeu nada na Ucrânia. Oficiais do exército ucraniano, entretanto, informaram que os russos teriam deixado para trás estoques de munição e minas, granadas, mísseis e vários veículos de combate, durante a retirada de Kharkiv.

Autoridades ucranianas também têm relatado sucesso na região de Kherson, no Sul, ocupada pela Rússia, na fronteira com a Crimeia anexada e nas regiões orientais sob controle de separatistas pró-russos desde 2014.

Seja como for, a condenação quase global, com exceção da China, agora a segunda maior potência econômica do mundo, continua, com um bloqueio comercial forte contra a Rússia. O que se deseja é o fim do conflito.