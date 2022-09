A avaliação dos critérios para dar subsídios fiscais

O Brasil concedeu R$ 329,4 bilhões em subsídios, isenções e desonerações em 2021, o que representa 3,8% do Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de tudo o que é produzido na economia.

Houve uma queda nominal de R$ 8,81 bilhões em relação ao valor de 2020. O motivo: a retirada do Simples Nacional e do Microempreendedor Individual (MEI) do conjunto de gastos tributários depois de lei aprovada pelo Congresso Nacional.

Os subsídios são incentivos fiscais ou auxílios financeiros concedidos pelo poder público para algum segmento da sociedade.

Os subsídios tributários que apresentaram aumentos mais expressivos em relação a 2020 foram os relativos à Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio, mais

R$ 10,8 bilhões, Setor Automotivo, mais R$ 5,1 bilhões, e à Agricultura e Agroindústria, com R$ 4,9 bilhões.

A liquidação antecipada de parcelas dos empréstimos da União para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi outro fator relevante. Essas mudanças elevaram a sustentabilidade dessas políticas públicas e, em associação à redução do custo de oportunidade do Tesouro Nacional, reflexo do declínio das taxas de juros da economia, logrou-se um declínio relevante dos subsídios financeiros e creditícios, que foram reduzidos de 2,15% do PIB, em 2015, para 0,61% do PIB em 2021. Por isso, observa-se aumento do gasto tributário em termos nominais de R$ 37 bilhões, sendo que, em relação ao PIB, o valor manteve-se estável em 3,2% do PIB.

Entre os subsídios financeiros, em 2021, destaca-se a elevação dos subsídios do Fundo de Compensação das Variações Salariais, que cresceu R$ 5,06 bilhões, seguido do subsídio relativo às Operações de Investimento Rural e Agroindustrial, R$ 1,5 bilhão.

No que tange aos subsídios creditícios, destaque para o crescimento dos subsídios associados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) e ao Fundo da Marinha Mercante.

Se os subsídios têm sido importantes no reforço e até na sustentação de importantes setores da economia nacional, eles devem ser concedidos de maneira parcimoniosa e após acurados estudos. A avaliação dos critérios é importante.

Então, quem for eleito ou eleita para a presidência da República deve se preocupar, pois, com os atuais subsídios e encaminhar uma boa solução, que não desampare setores da economia nem prejudique as contas públicas do País.