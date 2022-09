Tendência de melhora na economia do Brasil

A projeção do crescimento da economia do Brasil em 2023 subiu para 0,5%, segundo o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central (BC). Há quatro semanas, a projeção era de alta no Produto Interno Bruto (PIB) de 0,41% no próximo ano.

No PIB deste ano, a expectativa é de crescimento de 2,39%, acima dos 2% esperados há um mês. As mudanças nas projeções refletem os impactos da PEC Eleitoral, que injetou R$ 41,2 bilhões na economia, por meio do aumento do Auxílio Brasil para R$ 600 até o fim do ano e outras medidas.

Em termos de inflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) atingiu deflação de 0,68% em julho de 2022, a menor taxa de inflação já registrada no Brasil, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), desde janeiro de 1980. A deflação é uma queda do nível geral de preços, o oposto da inflação.

Os principais motivos da deflação são a redução para 18% da alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações, com a alíquota do PIS/Cofins sendo zero, mais a queda no preço dos combustíveis, ao lado da redução no preço da energia elétrica e do botijão de gás de cozinha.

Em julho, nos 12 países sul-americanos, o Brasil tem a menor inflação, com -0,68%. Já a maior taxa mensal de inflação da América do Sul é de 7,43% da Argentina.

Economistas alertam que uma deflação alta e contínua na economia brasileira poderá ser sinal de uma demanda agregada reprimida, quando as famílias e empresas privadas adotam uma estratégia de contenção financeira, reduzindo seus níveis de consumo e de investimento produtivo. Também um baixo consumo das famílias, pois temos 66,6 milhões de pessoas inadimplentes, conforme a Serasa Experian, como também temos 10,1 milhões de pessoas desempregadas, segundo o IBGE.

É preciso esclarecer que uma deflação alta e prolongada poderá provocar recessão. Desde o Plano Real, em julho de 1994, a economia brasileira só registrou deflação em 15 meses não consecutivos.

Para controlar a inflação, o Comitê de Política Monetária (Copom) vem aumentando a taxa básica de juros, a Selic. Economistas apontam que a alta inflação no Brasil é decorrente também da elevada carga tributária, com 33,9% do PIB em 2021. E os tributos sobre bens e serviços são os que mais pesam, com 14,8% do PIB brasileiro. Portanto, é recomendável, continuar na redução dos tributos, porque é um absurdo a cobrança de 92 tributos (13 impostos, 34 taxas e 45 contribuições) vigentes.