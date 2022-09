O sistema eleitoral no Brasil e o pleito em outubro de 2022

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concluiu a Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas Eleitorais. O evento atestou a integridade e a autenticidade dos programas eleitorais que serão utilizados nas urnas eletrônicas e demais equipamentos nas eleições de 2022. A cerimônia tem o significado de encerrar uma etapa de desenvolvimento e inspeção dos sistemas eleitorais.

Os sistemas foram assinados digitalmente por autoridades do TSE, além do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), José Alberto Simonetti, pelo chefe da Divisão de Contrainteligência da Polícia Federal, Ricardo Ruiz Silva, além de outras testemunhas, inclusive de partidos políticos presentes no evento e de representante das Forças Armadas indicado pelo Ministério da Defesa. Os sistemas foram lacrados fisicamente e guardados na sala-cofre do tribunal.

Faltando menos de um mês para as eleições de 2022, que ocorrem no dia 2 de outubro no 1º turno, a lacração dos sistemas demonstra a transparência, a segurança, a seriedade e a confiança da Justiça Eleitoral.

Desta maneira e segundo tudo o que foi feito em termos de testagem e segurança, as urnas eletrônicas são confiáveis, como já o foram em eleições anteriores. Houve sucessivos pleitos sem que fraudes fossem registradas. Além disso, ocorreu salutar alterância nos vencedores em diferentes eleições.

Finalmente, o TSE reafirmou que a Justiça Eleitoral assegura a total transparência nas eleições deste ano. No maior período de estabilidade democrática do Brasil republicano, a partir da Constituição de 1988, nós tivemos um passo a passo na evolução na fiscalização das eleições.

Nesse período de décadas e de diversas eleições, houve o desenvolvimento, a instalação e a evolução das urnas eletrônicas, sendo motivo de orgulho nacional, com o reconhecimento de outros países.

A Justiça Eleitoral, brasileiras e brasileiros confiam nos sistemas eleitorais e nas urnas eletrônicas. Não há nada de secreto na Justiça Eleitoral. A única coisa secreta e sigilosa é o voto do eleitor, e a Justiça Eleitoral garante que isso ocorrerá.

Então, vamos todos às urnas em outubro deste ano, com confiança para escolher os nossos dirigentes nos Executivos federal e estadual, bem como representantes na Assembleia Legilaltiva e no Congresso Nacional.