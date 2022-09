A celebração da tradição farroupilha no mês de setembro

A tradicional Chama Crioula já está no Acampamento Farroupilha em Porto Alegre, após dois anos ausente, por causa da pandemia, atraindo milhares de pessoas para a celebração da epopeia dos Farrapos e com 230 piquetes. O Acampamento Farroupilha no Parque da Harmonia, está completando 40 anos de existência. São esperadas, até o dia 20 de setembro, cerca de 1,5 milhão de pessoas, pois serão desenvolvidas 70 atrações culturais, totalmente gratuitas.

Apesar dos eventos históricos penderem sempre para os acontecimentos que repercutem mundialmente e envolvem mais de um país na briga, especializar-se na história de conflitos menores, como guerras estaduais, por exemplo, é interessante e necessário para compreender certos aspectos da história do estado em questão e até mesmo de determinado país.

Um grande marco na história do Rio Grande do Sul, um acontecimento que ficou conhecido por todo o País foi o conflito que passou à história como a Guerra dos Farrapos, também chamada de Revolução Farroupilha. O movimento teve um caráter republicano, de combate ao imperialismo governamental que dominava o Brasil na época em questão.

Ao contrário da maioria das rebeliões, essa não foi composta de integrantes com baixo poder financeiro. A Revolução Farroupilha foi promovida por componentes da burguesia rio-grandense, como os donos de fazendas e criadores de gado. O conflito perdurou por longos dez anos, de 1835 a 1845.

Apesar da insatisfação com o aspecto político da época e outros motivos, uma das principais causas da guerra foi a revolta com os altos impostos no comércio do charque e do couro, fortes produtos na economia da Província do Rio Grande do Sul.

O movimento era separatista, e tinha o objetivo de nos separar do resto do Brasil, emancipando-nos como país. Depois de muitas vitórias contra os federalistas, a prisão e a libertação do líder Bento Gonçalves, os rebeldes chegaram a criar o novo país.

Menos fortes militarmente e com o desgaste natural provocado pelo conflito, o fim do movimento separatista aconteceu quando o governo federal mandou o Duque de Caxias, hoje Patrono do Exército, para finalizar o conflito por meio de uma ação.

Depois de muita pressão, os integrantes farroupilhas, bastante enfraquecidos, aceitaram o acordo proposto por Caxias. Assim, a Guerra dos Farrapos terminou, reintegrando o Rio Grande do Sul ao Brasil.