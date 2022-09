Parque Assis Brasil para o ano todo, além da Expointer

Foram R$ 7,1 bilhões em negócios e quase 750 mil visitantes. Os números superlativos provam que a 45ª Expointer foi um espetáculo para além do público expositor, das indústrias, comércios e serviços do setor agropecuário e daqueles que ganham a vida ou se sustentam nas lides do campo.

A estrutura do Parque de Exposições Assis Brasil alcançou um tal nível que merece ser palco de outros eventos ao longo do ano, sejam ou não do setor agropecuário, ainda que a Expointer continue sendo o ponto máximo, o fabuloso encontro do campo com a cidade.

Nesta edição, um dos fatores que aumentaram o interesse e produziram recordes de negócios e visitantes foi o fim da pandemia de Covid-19, que matou cerca de 680 mil brasileiros. Sem restrições de público, os visitantes lotaram o parque nos nove dias de feira.

A Expointer foi magnífica e portentosa, acima de todas as expectativas dos setores a ela ligados, conforme mais do que divulgado pela imprensa, que fez grande cobertura sobre o evento.

Tanto que o Parque Assis Brasil pode e deve ser - e isso acontecerá mais cedo ou mais tarde - usado para sediar outros eventos e ser referência. Referência, aliás, que houve, com uma grata antecipação. É que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS) inaugurou na Expointer um novo Centro de Formação Profissional Rural no Parque de Exposições Assis Brasil.

Com uma estrutura de 607 metros quadrados, está situado na quadra 32 do parque e vai ser utilizado para treinamentos técnicos de profissionais ao longo do ano, além de tornar-se sede do Senar nas feiras que acontecem no parque.

A meta é incentivar ainda mais, sendo o Estado berço da agricultura familiar, daí o incentivo dado pelo Senar, pois, segundo seus dirigentes, se não há Senar, não há agricultura familiar.

Também está em planejamento para o parque um hub de inovação que pode desenvolver o agronegócio o ano inteiro no Parque de Exposições Assis Brasil.

Com Parcerias-Público-Privadas (PPPs) e facilidades que venham a ser dadas pela Secretaria Estadual da Agricultura, certamente poderemos ver o parque sendo muito mais aproveitado, pois condições gerais ele tem há muitos anos, com boa infraestrutura, permitindo que seja mais usada e ampliada, visando um maior e amplo aproveitamento.