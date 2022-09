A celebração do bicentenário da Independência

Nesta quarta-feira completam-se os 200 anos da Independência do Brasil. Trata-se de marco mais do que importante para nossa história. A data resgata os desdobramentos de um movimento que resultou no processo de separação entre Brasil e Portugal, ocorrido em 1822, 322 anos após a chegada dos primeiros portugueses nas caravelas comandadas pelo navegador Pedro Álvares Cabral.

Historiadores ressaltam que a independência do Brasil não foi um fato isolado, mas reflexo de algo que já estava acontecendo em todo o continente americano. Para muitos, o fato também tem relação com Napoleão Bonaparte, imperador da França que, com seu governo expansionista e invasões de territórios, afugentou a corte portuguesa para o Brasil. Desta maneira, a família real chegou aqui em 1808, fugindo da invasão de Napoleão a Portugal, e permaneceu até 1821, quando os portugueses, sentindo que o Brasil poderia se tornar independente, exigiram a volta de Dom João VI. Ele atendeu, mas deixou como príncipe regente seu filho Dom Pedro I, que, pelo mesmo motivo, também passou a ter seu retorno exigido.

Passou para a História a frase simbólica de D. Pedro, quando afirmou que 'Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digam ao povo que fico', e não voltou. A Independência foi proclamada às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo, com a icônica frase 'Independência ou morte!' Portugal relutou em aceitar o fato e só cedeu em 1825, após pressão da Inglaterra, que tinha interesse econômico na questão. Lisboa fez várias exigências para aceitar a independência da sua colônia, como uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, valor de uma dívida com os ingleses, alegando que precisavam ser recompensados pelo que foi deixado na antiga colônia, como obras de arte. Aproveitando-se da situação, os colonialistas ingleses fizeram exigências, como o fim do tráfico de escravos, que só foi cumprido no papel - segundo muitos daí a expressão popular consagrada depois, 'Para inglês ver', já que, mesmo com uma lei proibindo a prática, ela persistiu até 1850. A abolição no Brasil foi oficializada apenas em 1888, com a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel.

A partir da independência, o país ganhou autonomia de negociação e os produtores da elite passaram a vender livremente. Foram muitos os fatos que culminaram na independência e outros que transformaram o Brasil no país que é hoje. Parte da história é contada pelo Museu do Ipiranga, em São Paulo. O local reabre as portas nesta terça-feira, após nove anos fechado, para celebrar os 200 anos da importante data.