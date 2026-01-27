FADERGS e FGTAS realizam o primeiro Dia de Oportunidades do ano com vagas de trabalho inclusivas

A FADERGS e a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) realizam nesta quinta-feira (29) o Dia de Oportunidades para pessoas com deficiência, reabilitados do INSS e transplantados. A ação é a primeira do ano e irá ocorrer mensalmente com o objetivo de promover a diversidade e a igualdade de oportunidades. O evento será realizado das 8h às 12h, na sede do centro universitário (Rua Marechal Floriano Peixoto, 185), buscando fomentar a inclusão no mercado de trabalho por meio da intermediação direta entre empresas e trabalhadores.A iniciativa oferecerá mais de 130 vagas de emprego nos setores de serviços, comércio, indústria e varejo, disponibilizadas por, pelo menos, 15 empresas que realizarão entrevistas presenciais com candidatos. A ação busca promover um ambiente de acolhimento e valorização das competências profissionais. Para participar, é necessário apresentar documento de identificação com foto e CPF. Candidatos com deficiência também devem apresentar laudo médico no momento da entrevista. O evento contará com intérprete de libras. Em caso de dúvidas, é possível realizar contato através do telefone (51) 986877950 ou do e-mail gilberto-silva@fgtas.rs.gov.br.ServiçoO que: Dia de Oportunidades de vagas para pessoas com deficiência, reabilitados do INSS e transplantados