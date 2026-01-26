Ex-integrante do governo Trump é o primeiro palestrante confirmado no Fórum da Liberdade 2026

Neste momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprofunda seu estilo de governo no ano inaugural de seu segundo mandato, um ex-integrante da gestão do norte-americano está sendo anunciado como o primeiro palestrante do Fórum da Liberdade 2026. Realizado na PUCRS, em Porto Alegre, o evento receberá o especialista em história e relações exteriores Adam Howard, que integrou o Departamento de Estado do governo Trump durante o ano de 2025, na função de historiador.No Fórum da Liberdade, que será realizado em 9 e 10 de abril – o almoço de abertura está marcado para o dia 8 –, Howard irá falar sobre um dos temas mais importantes nos quais o presidente americano se envolve costumeiramente, a geopolítica. Como eixo principal, Howard abordará a relação entre os valores ocidentais e orientais no contexto internacional atual e como os EUA têm se posicionado.Desde 2019, Howard era diretor do Escritório de História do Departamento de Estado norte-americano, onde trabalhou por 22 anos. No cargo, supervisionou a publicação da série Relações Exteriores dos EUA, registro documental oficial da política externa do país. Ele atuou ainda como editor da série, orientando a pesquisa, a desclassificação e a publicação de quase cem volumes que documentam a história diplomática norte-americana. Também trabalha como professor adjunto de história e relações internacionais da Universidade George Washington, em Washington DC.