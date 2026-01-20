Case da Hyva do Brasil é agraciado em premiação global de embalagens

O case da Hyva do Brasil foi reconhecido internacionalmente pela World Packaging Organisation (WPO) ao integrar a lista de vencedores do WorldStar 2026 Awards. A cerimônia de entrega está marcada para 8 de maio em Düsseldorf, na Alemanha. A premiação é uma das mais importantes do setor global de embalagens, voltada à valorização de projetos que se destacam em inovação, desempenho e sustentabilidade. O reconhecimento internacional foi possível após o projeto E-line, desenvolvido para a Hyva em parceria com a Cartrom, conquistar o Troféu Ouro no Prêmio ABRE da Embalagem Brasileira 2025, na categoria Exportação — pré-requisito que habilita os vencedores nacionais a concorrerem no WorldStar. A solução substitui embalagens tradicionais de madeira por uma estrutura leve e resistente em papelão ondulado, projetada para transporte industrial e operações de exportação. Com design inteligente, a embalagem melhora a eficiência logística, reduz custos operacionais, facilita o manuseio e contribui para a redução de impactos ambientais, alinhando-se às diretrizes ESG da empresa. Reconhecido na categoria Transit (Transporte) do WorldStar Awards, o projeto reforça o posicionamento da Hyva do Brasil como referência em soluções industriais que unem proteção de produtos, produtividade e sustentabilidade, atendendo às exigências dos mercados nacionais e internacionais.