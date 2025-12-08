Em recuperação parcial, Ibovespa inicia semana em alta de 0,52%, aos 158,1 mil

O rápido recuo sinalizado pelo senador Flávio Bolsonaro em relação à candidatura presidencial em 2026 deu fôlego à abertura de semana do Ibovespa. Porém, não o suficiente para reaproximar o índice do recorde intradia de 165 mil pontos, visto na última sexta-feira pouco antes do anúncio da candidatura de Flávio, com o apoio do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena em Brasília. A volatilidade nos sinais da família Bolsonaro quase replica a do mercado no fechamento da semana passada, quando o Ibovespa oscilou 8 mil pontos entre a mínima do dia e a máxima histórica renovada na mesma sessão, e colheu sua maior perda em quase 5 anos, de 4,31% - pior desempenho diário desde fevereiro de 2021.