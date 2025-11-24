Gestão de Galípolo 'elevou régua da dignidade institucional' do BC, diz presidente da Febraban

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, elogiou nesta segunda-feira (24), o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, por "elevar a régua da dignidade institucional" da autoridade monetária. "Se eu pudesse - e penso que posso - apontar uma marca da sua gestão nesse primeiro ano de mandato é a de que você conseguiu elevar a régua da dignidade institucional do Banco Central", afirmou ao se dirigir a Galípolo durante almoço anual da Febraban, em São Paulo. "Quero que você tenha, por parte da Febraban e dos dirigentes, o reconhecimento por esse trabalho dificílimo", acrescentou.

Em meio a uma série de desafios que emergiram este ano, de ataques cibernéticos à liquidação do Banco Master, Sidney tem reforçado a mensagem em defesa da segurança do setor bancário.

Durante o discurso, o dirigente - sem citar nominalmente os episódios que marcaram o noticiário do setor nas últimas semanas - argumentou que a solidez do sistema financeiro depende da condução de um regulador forte. "E nós temos no Brasil um regulador que está à altura da necessidade da disciplina de mercado, da supervisão", defendeu.

Sidney acrescentou que a força do regulador é assegurada pelo respeito, credibilidade e dignidade institucional. "Eu posso lhes dar o testemunho, em especial a você, Galípolo, que o setor bancário respeita e tem total credibilidade pelo regulador", elogiou.

O presidente da Febraban disse ainda que o setor pode ser "aguerrido" na defesa de suas posições, mas que deve manter diálogo aberto e colaborativo com o BC. "A força do setor precisa estar no diálogo, na transparência e na cooperação. Continue, portanto, esperando de nós essa postura", destacou.