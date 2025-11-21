Avanço em negociações tarifárias com EUA mostra importância do diálogo, avalia Fiergs

A decisão do governo Donald Trump de retirar sobretaxas de 40% para alguns produtos agrícolas e de consumo fornecidos pelo Brasil, anunciada na quinta-feira (20), é uma evidência do acerto em apostar nas negociações como canal para superar o impasse comercial, conforme o Sistema Fiergs. “A retirada das sobretaxas para alguns produtos agrícolas e de consumo demonstra que o diálogo funciona. Sempre defendemos que a única saída para superar esse impasse comercial era colocar os presidentes à mesa, conversando diretamente. Esse movimento confirma que as negociações estão no caminho certo”, afirma o presidente Claudio Bier.

O comunicado da Casa Branca ressalta a conversa entre Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, em 6 de outubro, como ponto de partida para as negociações entre os dois países, que seguem em andamento. No entanto, complementa Bier, ainda é preciso avançar para retirar os produtos industrializados, especialmente do Rio Grande do Sul, da lista de itens sobretaxados desde agosto.



“Mas é fundamental deixar claro: para a indústria gaúcha essa decisão ainda não traz resultados concretos. Os produtos industrializados que exportamos para os Estados Unidos, como calçados, móveis, madeira, tabaco e pescado, seguem submetidos a tarifas de 50%. São setores altamente representativos da nossa economia e que continuam profundamente impactados.”, ressalta. “É urgente avançar para que esses setores industriais também sejam contemplados. Precisamos garantir condições competitivas iguais às dos demais países que vendem para os Estados Unidos. O RS não pode continuar sendo penalizado em áreas onde é reconhecidamente competitivo e inovador.”



Segundo estudo do Sistema Fiergs, as tarifas de 50% afetam a maior parte das exportações industriais gaúchas para o mercado americano. Os setores mais prejudicados incluem produtos de metal, máquinas e materiais elétricos, madeira, couro e calçados e tabaco.