Alckmin: redução de tarifas ontem foi maior avanço nas negociações

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta sexta-feira (21) que a decisão de quinta do governo americano de ampliar a lista de produtos brasileiros isentos da tarifa adicional de 40% foi "o maior passo dado" nas negociações com os Estados Unidos.

"É a maior redução de tarifas, foi o maior avanço nas negociações Brasil-Estados Unidos", disse Alckmin a jornalistas, em entrevista no Palácio do Planalto.

Ele lembrou que, gradualmente alguns produtos foram saindo da lista de itens sujeitos à sobretaxa americana, como celulose, ferro-níquel e madeiras.

"Nesta decisão de quinta-feira, tivemos o maior avanço, com 238 produtos", afirmou.

Ele frisou que, quando o tarifaço começou, tarifa de 50% abarcava 36% das exportações, e foi reduzido para 22%. "Hoje teremos no tarifaço 22% da exportação brasileira, que no ano passado foi US$ 40 bilhões."