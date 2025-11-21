Bolsas da Europa fecham sem sinal único, em meio a reavaliações sobre o risco do custo da IA

As bolsas da Europa encerraram sem direção única nesta sexta-feira (21), em reflexo da deterioração dos negócios em Wall Street na véspera, que ocorreu depois que os mercados na região já haviam fechado. O movimento decorre das persistentes preocupações de investidores com os custos da inteligência artificial e com incertezas macroeconômicas.

Em Frankfurt, o índice DAX caiu 0,78%, a 23.096,49 pontos, enquanto o FTSE MIB, de Milão, cedeu 0,60%, a 42.661,67 pontos. Na Península Ibérica, o PSI 20 recuou 1,18% em Lisboa, a 8.055,53 pontos, e o Ibex 35 baixou 0,98% em Madri, a 15.831,80 pontos.

Na outra ponta, Londres conseguiu acompanhar uma melhora no começo da tarde em Nova York. Assim, o índice FTSE 100 subiu 0,13% no fechamento, a 9.539,71 pontos. Já o CAC 40, de Paris, avançou 0,02%, a 7.982,65 pontos. As cotações são preliminares.

O balanço da Nvidia, na quarta-feira, encontrou reação inicial positiva nas mesas de operações. A avaliação era a de que os números afastavam os temores de uma bolha em formação relacionada à inteligência artificial.

À medida que o pregão da quinta-feira se desenrolava, no entanto, visões menos encorajadoras começaram a circular entre investidores. Segundo a analista Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote, observadores apontaram para o acúmulo de estoques de chips da Nvidia e a prática de reconhecimento de pagamentos antecipados como receita antes da entrega dos produtos.

As dúvidas azedaram o sentimento em Nova York ainda na quinta à tarde, em uma piora que ecoou do outro lado do Atlântico nesta sexta. Para Ozkardeskaya, há uma polarização entre os que enxergam uma bolha na IA e os que minimizam os riscos. "Acredito que essa dinâmica levará a uma maior volatilidade e grandes oscilações", avalia.

Entre destaques negativos, papéis de defesa enfrentaram forte pressão, diante de sinais de avanços nas negociações pelo fim da guerra na Ucrânia. Rheinmetall cedeu 7,33% em Frankfurt e BAE Systems baixou 2,45% em Londres.