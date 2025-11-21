Presidente da Abicalçados comemora redução tarifária americana para exportações

A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) repercutiu positivamente a redução das tarifas aplicadas aos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Embora os calçados não estejam na lista de exclusões divulgada no dia 20 de novembro pelo governo norte-americano, a medida representa um avanço relevante para o comércio internacional e traz “esperança” de uma resolução do imbróglio que vem prejudicando as exportações de calçados desde agosto.

Lula acredita em solução definitiva para tarifaço em breve • LEIA TAMBÉM:



Para o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, o progresso das negociações é extremamente importante. “Os Estados Unidos são o principal destino do calçado brasileiro no exterior e o tarifaço de 50% vem prejudicando o setor desde que entrou em vigência, causando enormes prejuízos para empresas, principalmente, do Rio Grande do Sul e de São Paulo, os principais exportadores de calçados para aquele país”, avalia.



"No mês de outubro, as exportações destinadas aos Estados Unidos totalizaram 674,2 mil pares de calçados, 310 mil pares abaixo da média histórica para esse mês nos últimos dez anos”, contou o dirigente. . “Os Estados Unidos são o principal destino do calçado brasileiro no exterior e o tarifaço de 50% vem prejudicando o setor desde que entrou em vigência, causando enormes prejuízos para empresas, principalmente, do Rio Grande do Sul e de São Paulo, os principais exportadores de calçados para aquele país”, avalia."No mês de outubro, as exportações destinadas aos Estados Unidos totalizaram 674,2 mil pares de calçados, 310 mil pares abaixo da média histórica para esse mês nos últimos dez anos”, contou o dirigente.

“A partir da retirada de mais de 400 ítens da lista, estamos esperançosos que um avanço ocorra também para calçados até o final de 2025”, concluiu.