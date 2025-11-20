'Estou feliz', diz Lula sobre decisão de Trump de reduzir tarifas de produtos do Brasil

Donald Trump anunciar o corte das tarifas de 40% O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira(20) que está feliz após o presidentede alguns produtos brasileiros, como café, carne e frutas.

As declarações foram dadas durante participação na abertura oficial do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. Lula estava acompanhado da primeira-dama Janja Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e dos titulares da Fazenda, Fernando Haddad, e da Justiça, Ricardo Lewandowski.

"Hoje estou feliz, pois o presidente Trump já começou a reduzir algumas taxações que eles tinham feito em alguns produtos brasileiros. E essas coisas vão acontecer na medida em que a gente consiga galgar respeito das pessoas. Ninguém respeita quem não se respeita. ninguém", disse Lula.

Antes, ele afirmou que "quando o presidente dos EUA tomou a decisão de fazer supertaxação no mundo inteiro, todo mundo entra em crise. Todo mundo fica nervoso". "E eu não costumo tomar decisão quando estou com 39ºC de febre", afirmou Lula.