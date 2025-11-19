33% das pessoas planejam comprar um smartphone novo na Black Friday, mostra pesquisa

Ao menos um terço dos consumidores considera comprar um novo smartphone na Black Friday. É o que revela uma pesquisa realizada pela Ipsos, sob encomenda da marca chinesa de celulares JOVI. Os números foram antecipados ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O estudo indica também que 30% dos consumidores talvez adquiram um smartphone na Black Friday. O preço médio da intenção de compra é de R$ 2.492,00, valor que, segundo a JOVI, se aproxima dos preços dos celulares "de entrada".

"A Black Friday é um dos grandes momentos para o varejo no Brasil e será a primeira da JOVI no País. Estamos com promoções em todo o portfólio durante o mês de novembro, inclusive com produtos na faixa de preço que o brasileiro está disposto a pagar", diz o diretor de Produto da JOVI Brasil, André Varga.

A pesquisa mostra ainda que 22% dos entrevistados estão poupando dinheiro para compras na temporada de promoções, enquanto 21% planejam a maioria das aquisições "não urgentes" para esse momento. Quase um quinto (19%) diz possuir uma reserva financeira disponível para a Black Friday.

Na contramão, 34% afirmam não guardar dinheiro nem ter reserva específica para a Black Friday. Para 32%, "depende muito da urgência ou do valor do produto", enquanto 26% não costumam esperar, preferindo comprar por necessidade ou quando encontram boas ofertas.

O estudo quantitativo foi realizado online pela Ipsos e encomendado pela JOVI no Brasil. A coleta ocorreu entre 22 e 28 de outubro, com 1.200 entrevistas com homens e mulheres de 18 anos ou mais das classes ABC, em todas as regiões do País. A margem de erro é de 2,8 pontos porcentuais (p.p.).