Publicada em 19 de Novembro de 2025 às 10:20

Dólar sobe com petróleo fraco e compasso de espera por Nvidia

Tarifaço de Donald Trump reduziu as exportações brasileiras para os EUA afetando moeda americana

Arte/JC
Agências
O dólar sobe no mercado à vista, de olho na ampliação das perdas do petróleo para mais de 2%, nesta quarta-feira (19). O ajuste acompanha também a valorização da divisa americana no exterior frente a seus pares fortes (DXY) e várias emergentes ligadas a commodities. Em NY, há um leve apetite por risco antes do balanço da Nvidia, que será publicado após o fechamento das bolsas em Nova York. Os rendimentos dos Treasuries perderam força há pouco, mas juros futuros longos apontam para cima, em linha com o dólar
O tarifaço de Donald Trump reduziu as exportações brasileiras para os EUA, mas foi compensado por maiores vendas a outros mercados e não comprometeu as exportações totais do Brasil, segundo o Icomex do Ibre/FGV. O BNDES abrirá na sexta-feira (21), a consulta para que fornecedores e exportadores afetados pelo tarifaço dos EUA verifiquem elegibilidade ao financiamento do Plano Brasil Soberano, cujas aprovações já somam quase R$ 8 bilhões.
LEIA TAMBÉM: Operação que mirou Master envolve fraude de R$ 12 bi, diz chefe da PF
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, sem vetos, o projeto aprovado pelo Congresso Nacional que autoriza o governo a gastar até R$ 5 bilhões por ano - pelos próximos seis anos - em projetos de defesa nacional por fora das regras do arcabouço fiscal. Lula também editou decreto que aprova a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional.
A Cedae, estatal responsável pelo fornecimento de água no Rio de Janeiro, anunciou que está avaliando os impactos financeiros decorrentes da liquidação do Banco Master. A empresa investiu aproximadamente R$ 200 milhões em Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) desse banco. A Copel aprovou um Capex de R$ 17,8 bilhões para 2026-2030, com foco em melhorar a qualidade do serviço e ampliar a eficiência operacional, segundo comunicado à CVM.
A gestora Pátria sondou bancos para vender, nesta quarta-feira, 36 milhões de ações da SmartFit, cerca de metade de sua posição de 77 milhões de papéis, em operação que pode movimentar cerca de R$ 859 milhões a preço de tela, sujeito a desconto por se tratar de um bloco grande.

