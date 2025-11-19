Área foi entregue à empresa em regime de 30 anos

A escolha pela cidade de Dois Irmãos foi pautada por diversos impasses. Em um primeiro momento, a prefeitura ofereceu o espaço no distrito industrial, mas a empresa buscou ir a Araricá. Lá, o licenciamento ambiental foi negado e a Mahindra aceitou a proposta inicial de Dois Irmãos.

Com isso, o espaço foi concedido à Mahindra em um contrato de 30 anos, podendo ser prorrogado. Decorridos 15 anos, a montadora poderá executar o direito de compra do terreno, mas a quitação poderá ocorrer antes a partir do retorno de ICMS ao município.

Representando o governo estadual, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, celebrou a atração do investimento ao Rio Grande do Sul. "É uma conquista muito importante e um momento de celebração, porque, além de termos mantido a empresa aqui no Estado, aumentando a produção e praticamente triplicando o número de tratores fabricados com um investimento de R$ 100 milhões, ela gerará empregos e desenvolvimento econômico e social para a região. E isso traz um efeito muito positivo", celebrou.

Para ele, o aporte reforça ainda mais a vocação industrial do Estado. "Temos uma indústria muito forte no setor agropecuário e já somos referência nacional na produção de máquinas e equipamentos", acrescentou Polo.

A estrutura contará com setores de montagem, lavagem, pintura, secagem, testes e expedição de tratores.