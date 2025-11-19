Dólar e Bolsa fecham em queda, com caso Master

A Bolsa brasileira fechou em queda de 0,29% nesta terça-feira, a 156.522 pontos, tendo como pano de fundo a liquidação do Banco Master e a prisão de Daniel Vorcaro, dono da instituição. O caso afetou as negociações no setor bancário. O mercado teme que os maiores bancos do País precisem desembolsar recursos volumosos para cobrir as perdas do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) com indenizações a investidores do Banco Master.

Já o dólar fechou em queda de 0,25%, a R$ 5,318, com operadores de olho nos próximos passos para a taxa de juros nos Estados Unidos.

A prisão de Daniel Vorcaro pegou o mercado de surpresa nesta terça. O banqueiro se preparava para embarcar em um voo particular quando foi detido no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, pela Polícia Federal.

Segundo integrantes da corporação que acompanham o caso, havia uma suspeita de que Vorcaro pudesse deixar o país para evitar a prisão. Os advogados dele, por outro lado, afirmam que o banqueiro estava a caminho de Dubai para assinar o contrato de venda do Banco Master para investidores sauditas. Na véspera, a Fictor Holding Financeira havia anunciado uma oferta de compra do banco.

A prisão faz parte da Operação Compliance Zero, que investiga uma fraude estimada em R$ 12 bilhões e da qual o Master teria envolvimento. Augusto Lima, sócio de Vorcaro, também foi detido.

O BC (Banco Central), na esteira da prisão, anunciou a liquidação do Banco Master, no que deve representar a maior operação de resgate do FGC (Fundo Garantidor de Crédito) da história. O Fundo, uma espécie de "colchão" de segurança para casos de falência de instituições financeiras, precisará honrar com cerca de R$ 41 bilhões em depósitos.

A avaliação é que o caso não traz risco para o sistema financeiro, uma vez que o FGC tem mais de R$ 120 bilhões em caixa. No entanto, é possível que bancos precisem fazer contribuições adicionais ao órgão para manter sua liquidez. O FGC deve elevar a alíquota de contribuição e pedir a antecipação de cinco anos de pagamentos às instituições.

Grandes bancos, que têm tradicionalmente mais depósitos, terão algumas semanas para transferir os recursos bilionários para o FGC.

Parte dessa operação já era um risco anunciado para o setor, afirma Daniel Teles, especialista e sócio da Valor Investimentos. "O risco iminente de solvência já estava sendo alertado há muito tempo."

Mesmo assim, o setor bancário na Bolsa sofreu os efeitos da operação. Liderando as quedas, Banco do Brasil recuou 2,53%, seguido pelas ações preferenciais e ordinárias do Bradesco, com perdas de 1,08% e 0,78%, respectivamente. Itaú perdeu 0,27%; Santander, 0,2%.

"A reação reflete o receio de que o FGC vai exigir contribuições extras para recompor o patrimônio", diz Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad. "Apesar da volatilidade imediata e do impacto no Ibovespa, a leitura é de que o evento não contamina os fundamentos do sistema financeiro nacional e nem gera risco sistêmico, tratando-se de um ajuste pontual, ainda que oneroso, às regras e ao saldo do FGC por parte das principais instituições financeiras."

Para o mercado cambial, o caso Master pouco faz preço. Os investidores estão atentos ao cenário externo, sobretudo a sinalizações sobre a trajetória dos juros dos Estados Unidos. A continuidade do ciclo de cortes foi colocada em dúvida na última semana. Uma série de declarações de autoridades do Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano) aponta que, para a próxima reunião de política monetária, não há consenso sobre uma nova redução nos juros.

Na segunda, o vice-presidente do Fed, Philip Jefferson, afirmou que o banco central precisa "proceder lentamente" com quaisquer outros cortes nas taxas de juros diante dos efeitos sobre o processo inflacionário.

"A postura atual da política monetária ainda é um pouco restritiva, mas nós a aproximamos de seu nível neutro, que não restringe nem estimula a economia", disse Jefferson.