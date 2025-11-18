Governo já gastou R$ 787 milhões de R$ 1 bilhão previsto para COP30

O governo Lula (PT) gastou, até agora, R$ 787,2 milhões com as ações previstas para organização e realização da COP30, a conferência do clima da ONU, realizada em Belém até o fim desta semana. Os gastos previstos são superiores a R$ 1 bilhão.

Em julho, em mensagem ao Congresso com o conteúdo do acordo firmado entre o governo e o braço da ONU que cuida de mudanças climáticas, os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Rui Costa (Casa Civil) informaram a ação orçamentária que seria utilizada para a realização da COP30, com gastos previstos de R$ 859,3 milhões no âmbito da Presidência.

Esses gastos, porém, não se restringem à Presidência e abarcam ainda despesas da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Aeronáutica, Marinha e Exército, entre outros órgãos.

Conforme os dados disponíveis no Portal da Transparência, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU), o orçamento previsto para a realização da COP30 ultrapassa R$ 1 bilhão, 20% a mais do que o informado na mensagem ao Congresso.

Uma fatia expressiva desse dinheiro é destinada à Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI), entidade contratada pelo governo federal, sem licitação, para a efetivação da montagem da estrutura para a COP30, como as zonas azul e verde ("blue zone" e "green zone"). O convênio tem valor de R$ 480 milhões, e já foram repassados R$ 324,6 milhões.

A "blue zone" apresentou diversos problemas durante a primeira semana de COP30, com calor excessivo em corredores e pavilhões, falta constante de água nos banheiros e goteiras em diferentes espaços. As falhas foram objeto de carta da ONU ao governo brasileiro, com cobrança por melhorias na estrutura.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência diz que eventuais descumprimentos contratuais poderão levar à aplicação de sanções. Segundo a Presidência, o orçamento superior a R$ 1 bilhão para organização e realização da COP30, validado pelo Congresso, pode não ser "totalmente necessário".

Já existe empenho — a fase orçamentária em que é dada autorização para o pagamento efetivo dos recursos — de R$ 877,2 milhões, dentro da ação orçamentária voltada à realização da COP30. O acordo do Brasil com a UNFCCC, o braço da ONU que realiza as COPs, prevê um repasse de US$ 7,2 milhões (R$ 38,2 milhões, pela cotação do dólar desta segunda-feira) à entidade. A transferência financeira, feita pelo governo federal, serve para custear despesas com comunicação, deslocamento e hospedagem de funcionários da ONU.

A montagem da zona azul já chegou a ter custos estimados em R$ 423,5 milhões, conforme as primeiras especificações do processo licitatório conduzido pela OEI. O contrato com a DMDL — a empresa escolhida para erguer a estrutura da zona azul, com plenários, salas de reunião, restaurantes e estandes — tem valor de R$ 182,6 milhões, e já foram gastos, até agora, R$ 112,9 milhões, segundo dados públicos informados no Portal da Transparência.

Diversos problemas na estrutura foram registrados desde o início da conferência, no dia 10. O calor excessivo demonstrou as falhas do sistema de ar-condicionado. Goteiras diversas no sistema de lona e estrutura metálica foram notadas em mais de um dia. Faltou água nos banheiros, que não contavam, em parte deles, com trancas nas portas, sabonete e papel toalha.

As especificações técnicas para a contratação da empresa responsável pela "blue zone" previam banheiros com fechadura, álcool em gel e sabonete; tenda modular de alta resistência; cobertura em lona impermeável capaz de suportar condições climáticas extremas; e um sistema de ar-condicionado e climatizadores que resfriam o ambiente com evaporação de água.