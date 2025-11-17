Fictor anuncia compra do Banco Master

A Fictor Holding Financeira divulgou a compra do Banco Master. Segundo a empresa, a aquisição foi em conjunto com um consórcio formado por investidores dos Emirados Árabes Unidos que somam mais de US$ 100 bilhões em ativos sob gestão.

A operação inclui um aporte imediato de R$ 3 bilhões. Esta quantia será destinada ao fortalecimento da estrutura de capital do banco. A transação está sujeita à aprovação do Banco Central do Brasil e do Cade.

O processo não contempla o Willbank e o Banco Master de Investimentos. As duas instituições estão sendo negociadas com grupos de investidores distintos.

"A operação representa o passo de entrada da Fictor no mercado financeiro brasileiro. Seguimos alinhados às melhores práticas de governança, com foco na distribuição de produtos sólidos e desenhados para responder com precisão às demandas do mercado nacional. Mantemos o que sempre guiou nossa trajetória: investir na economia real.", diz Rafael Góis, sócio da Fictor Holding Financeira, em nota.

Com a conclusão do negócio, a holding terá 100% das ações que estavam com Daniel Vorcaro.

O Grupo Fictor é um conglomerado com atuação no setor de alimentos, infraestrutura e pagamentos. A companhia tem direcionado, nos últimos anos, seus ganhos no agronegócio a investimentos no setor financeiro e elétrico.

A empresa, que teve seu início em Barretos, no interior de São Paulo, ganhou notoriedade neste ano por patrocinar o Palmeiras.

A FictorPay, uma empresa de pagamentos do grupo, sofreu um furto de R$ 24 milhões no mês pasasdo, operado a partir de um ataque cibernético.