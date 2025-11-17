Lançamentos de imóveis crescem 1,6% e vendas caem 6,5% no 3º tri ante 3º tri de 2024, diz CBIC

O mercado imobiliário nacional teve mais lançamentos do que vendas ao longo do terceiro trimestre, com aumento do estoque. Os lançamentos de imóveis residenciais no País cresceram 1,6% na comparação entre o terceiro trimestre de 2025 e o mesmo intervalo de 2024, totalizando 108,8 mil unidades. Em igual intervalo, as vendas caíram 6,5%, ficando em 101,3 mil unidades. Já o preço médio dos imóveis comercializados foi 4,4% maior na comparação anual.

Os dados fazem parte da pesquisa divulgada nesta segunda-feira (17) pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) em parceria com a consultoria Brain Inteligência Estratégica.

Os números cobrem 221 cidades e abrangem apenas apartamentos - não são consideradas casas nem loteamentos.

Com mais lançamentos do que vendas, o estoque de imóveis disponível para vendas aumentou 3,3% na comparação anual, chegando a 312,5 mil unidades na planta, em obras ou recém-construídas. Considerando a média de vendas dos últimos 12 meses, esse estoque seria totalmente escoado em nove meses se não houve mais nenhum lançamento. Até o segundo trimestre, esse indicador de liquidez estava em oito meses.

Apesar da desaceleração no terceiro trimestre, o mercado imobiliário nacional teve crescimento ao longo do ano. Os lançamentos tiveram alta de 8,4% de janeiro a setembro de 2025 ante iguais meses de 2024, indo a 307,3 mil unidades. Nesse mesmo período, as vendas de imóveis avançaram 5%, para 312,2 mil unidades.

Em volume financeiro, os lançamentos foram avaliados em R$ 199 bilhões de janeiro a setembro de 2025, aumento de 22,9% ante os mesmos meses de 2024. Já o volume financeiro das vendas foi de R$ 188,7 bilhões, subida de 13,2%.