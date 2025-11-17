Centro de atendimento a turistas será inaugurado no Salgado Filho

Em clima de final de ano e de preparação para a alta temporada de verão, a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur) inaugura, nesta terça-feira (18), às 10h, seu novo Centro de Atendimento ao Turista (CAT) no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. A iniciativa marca o início das ações de receptivo qualificado para os turistas que visitam as diversas regiões do Estado, do Litoral à Serra Gaúcha. As informações são da assessoria da pasta.

O espaço, localizado no térreo, próximo ao portão de desembarque doméstico, foi reestruturado para a recepção dos visitantes que chegam ao Estado. O novo CAT foi projetado para oferecer informações e suporte aos viajantes. A estrutura conta com estande, balcão de atendimento, mesa de computador para consultas e distribuição de materiais promocionais das regiões turísticas gaúchas. A ambientação inclui elementos visuais da cultura do Estado e uma área para ações especiais.

Segundo o secretário de Turismo, Ronaldo Santini, a iniciativa representa um reforço estratégico na forma como o Rio Grande do Sul recebe seus visitantes. “Esse é um ponto simbólico e estratégico para mostrar, já no primeiro contato, a força da nossa hospitalidade. Queremos que cada turista seja acolhido, orientado e convidado a explorar tudo o que o Estado tem a oferecer. Esse espaço é um passo importante para elevarmos ainda mais o padrão do nosso receptivo turístico”, afirmou.

O espaço permitirá a realização de ativações temáticas em datas comemorativas ou durante grandes eventos. A equipe de atendimento é formada por profissionais que falam outros idiomas, para orientar tanto turistas brasileiros quanto estrangeiros. Mais de 1,2 milhão de visitantes de outros países chegaram ao RS entre janeiro e agosto deste ano, conforme divulgado pela Embratur.

Turismo de brasileiros é ativo econômico para Lisboa LEIA TAMBÉM:

A iniciativa busca reforçar o compromisso da Setur com a hospitalidade e com o desenvolvimento do turismo.