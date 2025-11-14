Desemprego nos estados varia de 2,3% a 10%

A taxa de desemprego caiu em dois estados (Rio de Janeiro e Tocantins) no terceiro trimestre de 2025, em relação aos três meses imediatamente anteriores, apontam dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgados nesta sexta-feira (14).

A desocupação ficou relativamente estável, ou seja, sem variações consideradas significativas, nas outras 25 unidades da Federação.

Conforme o IBGE, Santa Catarina e Mato Grosso tiveram os menores índices, ambos com 2,3%. Os dois estados costumam ficar entre os locais com desemprego mais baixo.

Pernambuco, por outro lado, seguiu com a maior taxa no terceiro trimestre: 10%. É a única unidade da Federação com índice de dois dígitos. Amapá (8,7%) e Bahia (8,5%) vêm na sequência.

Taxa de desemprego nas UFs

Em %, no 3º tri.25

Santa Catarina - 2,3

Mato Grosso - 2,3

Rondônia - 2,6

Espírito Santo - 2,6

Mato Grosso do Sul - 2,9

Paraná - 3,5

Tocantins - 3,8

Minas Gerais - 4,1

Rio Grande do Sul - 4,1

Goiás - 4,5

Roraima - 4,7

São Paulo - 5,2

Brasil - 5,6

Maranhão - 6,1

Ceará - 6,4

Pará - 6,5

Paraíba - 7,0

Acre - 7,4

Piauí - 7,5

Rio Grande do Norte - 7,5

Rio de Janeiro - 7,5

Amazonas - 7,6

Alagoas - 7,7

Sergipe - 7,7

Distrito Federal - 8,0

Bahia - 8,5

Amapá - 8,7

Pernambuco - 10,0

Fonte: IBGE

No Brasil, o desemprego marcou 5,6% em igual período. É o menor patamar da série histórica iniciada em 2012 —também encontrado nos trimestres móveis até julho e agosto de 2025.

O resultado do país já havia sido publicado pelo IBGE em 31 de outubro. Nesta sexta, o órgão detalhou os números dos estados e outros recortes da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua).

A Pnad investiga as condições do mercado de trabalho formal e informal. Ou seja, leva em consideração a abertura e o fechamento de vagas com ou sem carteira assinada ou CNPJ.

William Kratochwill, analista da pesquisa do IBGE, disse que os resultados das unidades da Federação refletem a estrutura econômica de cada região.

Ele destacou a forte presença da indústria em Santa Catarina, que tem uma das menores taxas de desemprego do país, além da atuação de setores como agropecuária e turismo.

"É uma economia diversificada. Favorece uma situação de menor taxa de desocupação e mais empregabilidade."

Por outro lado, o pesquisador lembrou que regiões como o Nordeste são afetadas por gargalos históricos, como menor diversificação de atividades econômicas e dificuldades na área de educação.

DESEMPREGO TEM MÍNIMA EM 11 UFS

O IBGE disse que, no terceiro trimestre, 11 unidades da Federação registraram as suas menores taxas de desemprego da série histórica.

Foram os casos de Mato Grosso (2,3%), Espírito Santo (2,6%), Mato Grosso do Sul (2,9%), Tocantins (3,8%), Rio Grande do Sul (4,1%), Ceará (6,4%), Paraíba (7%), Rio Grande do Norte (7,5%), Sergipe (7,7%), Distrito Federal (8%) e Bahia (8,5%).

INFORMALIDADE VARIA DE 24,9% A 57%

Outro indicador avaliado —e que mostra diferenças regionais— é a taxa de informalidade. Trata-se do percentual da população ocupada que trabalhava sem carteira assinada ou CNPJ no setor privado.

As maiores taxas de informalidade, acima de 50%, foram registradas no Maranhão (57%), no Pará (56,5%) e no Piauí (52,7%).

Santa Catarina (24,9%), Distrito Federal (26,9%) e São Paulo (29,3%) mostraram os menores percentuais de informais. No Brasil, o indicador ficou em 37,8% no terceiro trimestre.

1 EM CADA 5 PROCURA EMPREGO HÁ DOIS ANOS OU MAIS

O país tinha 6 milhões de desempregados no trimestre encerrado em setembro. É o menor número da série histórica do IBGE.

A população desocupada é formada por pessoas de 14 anos ou mais que não estão trabalhando e que seguem em busca de oportunidades.

Mais da metade desse contingente (3,1 milhões ou 50,8%) procurava emprego no período de um mês a menos de um ano.

A segunda parcela mais expressiva era aquela de longa duração. Ou seja, que buscava trabalho havia dois anos ou mais. O grupo respondeu por 19,5% do total de desempregados no terceiro trimestre, o equivalente a 1,2 milhão. Em outras palavras, 1 em cada 5 desocupados estava nessa situação.

Desocupados havia menos de um mês (18,6% ou 1,1 milhão) e de um ano a menos de dois anos (11% ou 666 mil) completam a lista.

O mercado de trabalho mostrou recuperação no Brasil nos últimos anos, em um cenário de estímulos do governo federal à economia, além de mudanças demográficas e impactos da tecnologia.

Agora, economistas enxergam sinais de acomodação gradual na geração de emprego e renda. As projeções, contudo, ainda indicam desemprego em patamares baixos para o padrão histórico nos próximos trimestres.