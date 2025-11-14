Porto Alegre,

Publicada em 14 de Novembro de 2025 às 16:09

IBGE: Todas as 27 UFs tiveram alta no PIB em 2023

Marcello Casal Jr/Agência Brasil/JC
Agências
O Produto Interno Bruto (PIB) teve crescimento em todas as 27 unidades da federação em 2023. Os maiores avanços foram registrados no Acre (14,7%), Mato Grosso do Sul (13,4%), Mato Grosso (12,9%), Tocantins (7,9%) e Rio de Janeiro (5,7%). Os dados são das Contas Regionais divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na média nacional, o PIB avançou 3,2% em 2023. Em São Paulo, a atividade econômica cresceu 1,4% em 2023. O estado concentrou uma fatia de 31,5% do PIB nacional.
O Rio de Janeiro respondeu por 10,7% de todo o PIB brasileiro, Minas Gerais deteve 8,9% do PIB nacional. As menores fatias no PIB entre as unidades da federação foram as de Roraima (0,2%), Acre (0,2%) e Amapá (0,3%).
PIB nas grandes regiões
A atividade econômica cresceu em volume em todas as cinco Grandes Regiões brasileiras em 2023. O Centro-Oeste teve a maior alta em volume, aumento de 7,6%. O Sul apresentou a variação mais branda, 2,6%. O PIB do Sudeste teve crescimento de 2,7% em 2023, o Norte registrou aumento de 2,9%, e o Nordeste avançou 2,9%.
Na passagem de 2022 para 2023, houve redução de participação no PIB nacional da região Sudeste (-0,3 ponto porcentual, para uma fatia de 53%). Houve ganhos no Sul (+0,2 p.p., para 16,8%), e Norte (+0,1 p.p., para 5,8%), além de estabilidade no Nordeste (fatia de 13,8%) e Centro-Oeste (fatia de 10,6%).

