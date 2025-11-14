Mauro Vieira faz nova reunião com Rubio e espera resposta dos EUA sobre tarifas até semana que vem

O ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) disse nesta quinta-feira (13) esperar uma resposta dos Estados Unidos até a semana que vem sobre proposta feita pelo Brasil: pausar as tarifas imediatamente para depois avançar na negociação sobre sobretaxas a produtos específicos. Vieira deu a declaração após se reunir pela terceira vez em Washington neste ano com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, sendo a primeira no Departamento de Estado.

O ministro não detalhou o teor da proposta, mas o governo brasileiro quer um acordo provisório que passe pela suspensão das sobretaxas de 40% aplicadas ao país para então negociar detalhes das tarifas por setor (no total, produtos brasileiros são taxados em 50%, em razão de tarifa global aplicada pelo governo americano).

Negociadores ponderam que a resposta sobre qual será o acordo depende dos EUA, que podem concordar com a pausa ou apresentar uma contraproposta. Nesta quinta, as duas partes discutiram questões ligadas a big techs, assunto primordial aos americanos. Uma das justificativas de Donald Trump para implementar as tarifas são decisões consideradas excessivas pelos EUA contra empresas e pessoas em solo americano.

O tema permeou a conversa, que ocorreu em dois momentos: uma primeira, de cerca de 10 minutos, apenas entre Rubio e Vieira, e outra, ampliada, com negociadores de ambas as partes. "O secretário de Estado disse que estão examinando com toda atenção e todo tempo, que querem resolver rapidamente as questões bilaterais com o Brasil, e que a resposta virá muito proximamente, amanhã ou na próxima semana", afirmou Vieira.

"Ele [Rubio] disse, inclusive, que hoje comentou com o presidente Trump que iria se reunir comigo. O presidente manifestou a intenção de resolver rapidamente, de manter uma boa relação com o Brasil" continuou.

Em publicação nas redes sociais, o secretário de Estado dos EUA disse que os dois discutiram "temas de interesse mútuo e um marco recíproco para a relação comercial entre os Estados Unidos e o Brasil". Rubio e Vieira também debateram a estratégia dos EUA para o combate ao narcotráfico. Os americanos têm ocupado o Caribe com militares e avançado contra embarcações que deixam a Venezuela