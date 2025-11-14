O que significa COP?

COP é a sigla em inglês para "conferência das partes", termo adotado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para reuniões multilaterais em que os países as partes que debatem um tema em específico. Além da COP sobre as mudanças climáticas, a ONU também realiza Conferências sobre a diversidade biológica e para o combate à desertificação. Destas, a COP do clima é a que mais mobiliza governos e sociedade, embora sua pauta também esteja relacionada às outras duas.