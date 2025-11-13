Ibovespa mantém leve correção pelo segundo dia

Após ter praticamente refugado na quarta-feira, no que seria a primeira realização de lucros após a série de 15 altas - 12 das quais em níveis recordes consecutivos -, o Ibovespa trocou a relativa estabilidade vista no fechamento de ontem e também ao longo de boa parte da sessão desta quinta-feira ao acentuar perdas à tarde - em linha com o observado em Nova York - e encerrar em baixa, ainda que moderada na reta final a 0,30%, aos 157.162,43 pontos.

Na mínima da sessão, mostrava no meio da tarde perda de 0,71%, aos 156.509,44 pontos, saindo de abertura aos 157.632,99 e tocando máxima do dia a 158.319,14 pontos. O giro financeiro foi a

R$ 26,67 bilhões. Na semana, o Ibovespa sobe 2,01% e, no mês, acumula ganho de 5,10%. No ano, avança 30,66%.

Em Nova York, nesse contexto, destaque mais uma vez para o forte ajuste no Nasdaq, em retração de 2,29% no fechamento desta quinta-feira, à frente do S&P 500 (-1,66%) e do Dow Jones (-1,65%). No mês, as perdas acumuladas pelo Nasdaq chegam agora a 3,60%.

O dólar encerrou a sessão desta quinta em leve alta de 0,10%, a R$ 5,2983. A divisa ainda perde 0,70% na semana, o que leva a desvalorização em novembro a 1,52%.