Dólar cai com fim do shutdown nos EUA, além da alta de moedas emergentes e commodities

paralisação do governo dos EUA que durou 43 dias, a maior da história 5,29. O dólar opera em baixa, pressionado pela valorização de moedas emergentes ligadas a commodities em meio à alta do petróleo e do minério de ferro e após o fim da.

Os dados fracos das vendas no varejo no Brasil podem não mudar as apostas de Selic estável neste ano, assegurando a atratividade do carry trade local, mas podem apoiar maior expectativa de início do ciclo de cortes em janeiro, a ver.

Entre as commodities, o minério de ferro avançou 0,26% na bolsa de Dalian, na China. Já o petróleo sobe em torno de 0,70% no exterior. Os juros futuros rondam os ajustes anteriores após os resultados do varejo mais fracos, enquanto o avanço dos retornos dos Treasuries serve de contraponto.

As vendas do varejo restrito caíram 0,3% em setembro ante agosto, segundo o IBGE, mas avançaram 0,8% na comparação anual. O resultado mensal ficou abaixo da mediana das estimativas (+0,3%). No ano, o setor acumula alta de 1,5% e, em 12 meses, de 2,1%. Já o varejo ampliado - que inclui veículos, materiais de construção e atacado alimentício - cresceu 0,2% no mês, acima da mediana das estimativas (0,1%), e 1,1% ante setembro de 2024. No acumulado do ano, há recuo de 0,3%, enquanto em 12 meses o avanço é de 0,7%, estabilidade ante o resultado de agosto.

O Grupo Latam Airlines cancelou 173 voos entre 12 e 17 de novembro devido à greve de um sindicato de pilotos no Chile, afetando cerca de 20 mil passageiros. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira nova fase da Operação Sem Desconto, que apura desvios de aposentadorias do INSS. São cumpridos dez mandados de prisão e medidas cautelares, além de 63 mandados de busca e apreensão em 15 estados e no Distrito Federal.

A Comissão Europeia abriu uma investigação formal para apurar se o Google violou a Lei de Mercados Digitais (DMA) ao rebaixar sites e conteúdos de veículos de mídia nos resultados de busca.

A taxa de desemprego permaneceu estável em 24 dos 32 países da OCDE em setembro ante agosto, segundo relatório divulgado nesta quinta-feira (13). A Coreia do Sul atingiu mínima histórica de 2,5% e a Espanha foi a única com desemprego de dois dígitos, em 10,5%.

Os novos empréstimos na China caíram fortemente em outubro, somando 220 bilhões de yuans (US$ 31 bilhões), bem abaixo dos 1,29 trilhão de setembro e das expectativas de 440 bilhões, segundo o Banco Central (PBoC). O resultado indica fraqueza na demanda por crédito.