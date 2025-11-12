Férias fora de época

As aulas na cidade de Belém em escolas municipais, estaduais e privadas estão suspensas desde o dia 5 de novembro e serão retomadas somente no dia 24, após o encerramento da COP30. A mesma medida foi adotada pela rede estadual nos municípios vizinhos de Ananindeua e Marituba, e em instituições de Ensino Superior na Capital belenense. O período é considerado como férias escolares e o calendário foi ajustado para que os alunos da educação básica tenham garantidos os 200 dias letivos. A informação é do jornal O Liberal.

Menos e mais trânsito

As férias fora de época têm como objetivo desafogar o trânsito, considerando o grande volume de pessoas que estão em Belém para participar da COP30. Mesmo assim foi registrado congestionamento no primeiro dia do evento. Motoristas da cidade afirmam que o fluxo na segunda-feira estava mais carregado que em dias normais.

Participantes

Conforme divulgado pela ONU, 56 mil pessoas de 194 países estão inscritas para participar da Conferência, número que inclui representantes de empresas, de governos e de organizações da sociedade civil organizada, imprensa, funcionários, seguranças e voluntários.

Mar de gente

O número de participantes da COP30 é alto, mas ínfimo se comparado ao "mar de gente" que toma as ruas de Belém do Pará para expressar sua fé participando do Sírio de Nazaré. A celebração, sempre no segundo domingo do mês de outubro, é realizada pela Igreja Católica desde 1793. Em 2025, a estimativa é que mais de dois milhões de pessoas tenham participado das celebrações, que se estendem de sexta-feira a domingo.