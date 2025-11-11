Conab e UFPel inauguram projeto pioneiro de energia solar em Canoas

A Unidade Armazenadora da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em Canoas, na região Metropolitana de Porto Alegre, é a primeira a ser contemplada com o projeto Armazéns Solares, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Segundo nota da Conab, a iniciativa representa um passo estratégico rumo à sustentabilidade e à autonomia energética da estatal.

Com investimento inicial de R$ 6,9 milhões em todo o País, o projeto integra o programa Conab Verde, que reúne ações voltadas à adoção de práticas sustentáveis e à transição energética nas operações da companhia. O lançamento do projeto ocorreu nesta terça-feira (11) durante a COP 30, em Belém (PA), e marca o início de uma nova fase da Conab, direcionada à geração própria de energia limpa e à modernização de suas unidades armazenadoras.

“Já retomamos a formação de estoques públicos e, paralelamente, estamos investindo na recuperação e na modernização das nossas unidades armazenadoras, alinhando a companhia às diretrizes de sustentabilidade e transição energética do governo federal”, afirma o presidente da Conab, Edegar Pretto.

O projeto Armazéns Solares prevê a instalação de Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede (SFVCR) em 21 unidades armazenadoras distribuídas por diferentes regiões do Brasil. A iniciativa faz parte de um plano mais amplo que deverá alcançar as 64 unidades da Conab até o fim de 2026, com o objetivo de aumentar a eficiência operacional, descarbonizar a matriz energética da empresa e reduzir custos com energia elétrica. O projeto está em conformidade com decretos federais que incentivam o uso de fontes renováveis e boas práticas ambientais na administração pública, além de contribuir diretamente para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 7 da Organização das Nações Unidas ( ONU), que propõe garantir o acesso universal à energia limpa até 2030.

O edital de licitação para a unidade de Canoas, publicado em 7 de novembro, prevê a instalação de 250 placas fotovoltaicas, com economia estimada em 180 MWh por ano e redução de 9 toneladas de CO₂ emitidas anualmente. As propostas, que já podem ser apresentadas por meio do portal www.gov.br/compras, têm abertura marcada para o dia 26 de janeiro de 2026, às 10h, no mesmo site. O investimento previsto na unidade é de R$ 619,6 mil, com prazo de execução de 120 dias após a emissão da ordem de serviço.

A próxima unidade a receber o sistema, em parceria com a UFPel, será a de Ananindeua (PA), na região Metropolitana de Belém, cuja instalação está prevista para ocorrer em no máximo quatro meses. Serão colocados 127 painéis, que produzem energia suficiente para gerar uma economia de cerca de 132 MWh por ano, evitando a emissão de aproximadamente 6,6 toneladas de CO₂. O investimento será de R$ 499,6 mil. As demais 19 unidades desta primeira etapa estão com seus projetos em fase de elaboração, consolidando o plano de expansão do Conab Verde no território nacional.

Recuperação e modernização dos armazéns

O projeto Armazéns Solares integra um esforço mais amplo de recuperação e modernização da rede armazenadora da Conab, após um período de restrições orçamentárias e desmobilização de estruturas. Nos últimos três anos, a companhia retomou os investimentos, aplicando R$ 272 milhões em melhorias e ampliações em suas unidades — valor que inclui recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Itaipu Binacional.

Com isso, a capacidade de armazenagem pública passou de 900 mil toneladas para 1,32 milhão de toneladas, um aumento de 48%. As ações contemplam reformas estruturais, como a recuperação de coberturas, além do reforço na fiscalização técnica e no planejamento de obras de engenharia.